População reclama das ruas esburacadas em Manacapuru

Manacapuru (AM) – As ruas esburacadas tiram a paz dos moradores do bairro Lago Azul, no município de Manacapuru (distante 156 quilômetros de Manaus). Áreas sem passagem para pedestres, carros e pneus avariados por conta das péssimas condições das avenidas são as principais reclamações dos manacapuruenses. Além dos problemas com a péssima infraestrutura das ruas da cidade, os habitantes também são afetados pela falta de limpeza urbana.

Moradora há três anos na rua Rio Madeira, no Morada do Sol, Antônia Fonseca, 32 anos, afirma que tem prejuízos de altos valores por conta das avarias no seu carro.

" A gente bate o carro todinho embaixo. Essas caneletas de rua. É só lama, também. Quando chove, forma aquela poça e nada da Prefeitura vir aqui tomar uma providência. Mais um bairro, dentre tantos pontos de Manacapuru que estão às traças " Antônia Fonseca, moradora.

Dentre os problemas que já enfrentou em Manacapuru, Antônia relata que foi quase vítima de um assalto. Segundo ela, o assaltante pretendia aproveitar o pneu do seu carro, que furou após passar por um buraco, para cometer o crime.



“Passei devagar, mas acho que tinha algo na buraqueira. Cheguei na rua Rio Solimões com o pneu secando. Me vi em desespero, no escuro, e quase fui assaltada. Tinha um cara, numa moto, passando e olhando o tempo todo. Larguei carro e fui é correndo até em casa”, disse.

Canteiros de vias no Lago Azul precisam de manutenção urgentemente. | Foto: Carlos Araújo

A reclamação dela não é a única na região. O aposentado José Sampaio, de 73 anos, lembra do dia que foi visitar a filha, no bairro. Ele conta que, ao andar em uma das vias adjacente à rua Rio Solimões, teve uma surpresa desagradável.

" Simplesmente fui sair da Solimões e subir a rua, estava uma lama só, então me desequilibrei e cai de cara no buraco. Eu já sou um homem de idade e minha filha ficou desesperada. Nós dois perdemos o equilíbrio e caímos. Ela, porque estava tentando evitar minha queda " José Sampaio, de 73 anos, aposentado.

A filha do aposentado, Sara Sampaio, de 43 anos, diz que não aceita mais passar por situações vexatórias por conta da falta de infraestrutura de Manacapuru.

" Eu ‘mergulhei’ no buraco e me bati toda, queria segurar meu pai. Tinha ido buscar ele no canto da rua, porque o carro que trouxe não quis subir. Gostaria que a prefeitura olhasse mais para nós, aqui " Sara Sampaio, de 43 anos, filha do aposentado.

Falta de limpeza pública

Espaços abandonados pela prefeitura prejudicam população. | Foto: Carlos Araújo

Ao Em Tempo , habitantes disseram estar insatisfeitos com o ‘matagal’ que se forma em várias regiões do município devido à falta de limpeza pública, áreas usadas por criminosos.

A estudante Flávia Andrade, 19 anos, conta que tem muito medo de andar pelas ruas durante a noite. “Aqui já é um lugar silencioso. Imagina de noite. Temos medo de que alguém saia de um mato desses e pegue a gente. Teve uma amiga minha que até correu de um bandido um tempo desses. Cadê esse prefeito? ”, questiona.

Residencial Manacapuru

Moradores do Residencial Manacapuru também pedem manutenção das vias. | Foto: Carlos Araújo

O mesmo problema se repete com os moradores do Residencial Manacapuru, na estrada AM – 452. No local, cidadãos apontam para ruas como a Travessa 06 “pedem” socorro para a manutenção das vias.

“Aqui é um lugar muito bom de morar. Já houve a demora da entrada dessas casas que foram feitas há uns anos atrás com recursos do “Minha Casa, Minha Vida” e, agora, buracos. Venham ajeitar isso aqui”, disse Maria Gomes, 32 anos, moradora no local.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Manacapuru, não teve obteve resposta.

