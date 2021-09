Em Novo Airão, Parque Nacional do Jaú completa 41 anos de criação

Novo Airão (AM) - O Parque Nacional do Jaú possui, aproximadamente, 2,2 milhões de hectares e é uma importante amostra dos ecossistemas amazônicos, localizado no município de Novo Airão (distante 196 quilômetros de Manaus). Criado em setembro de 1980, ele completa, neste sábado (24), 41 anos. Local é administrado pelo Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O parque recebe o nome de um dos maiores peixes brasileiros e de um dos rios que banha a área - o rio Jaú, um dos muitos afluentes do rio Negro e também o seu principal acesso. O espaço tem uma área com regiões inundáveis, planícies, colinas, igapós, igarapés e matas de terra firme. Local também abriga cachoeiras isoladas, como a do Miratucu, e diversas praias formadas nas margens do rio Jaú.



Em sua biodiversidade existe sete tipos de vegetação amazônica. Nas áreas inundáveis das margens dos rios estão espécies como o açaizeiro e a palmeira, também encontrada nas áreas aluviais, ocasionalmente inundadas. Os terrenos de maior altitude abrigam árvores e plantas nativas: amapá-doce, jarana e mangarana. Castanheiras-do-pará, maçarandubas, angelins-rajados e sucupiras são só algumas das espécies presentes na área de floresta tropical mais densa.

Dentro do parque existem cerca de 200 famílias de ribeirinhos. | Foto: Divulgação

No parque há cerca de 200 famílias de ribeirinhos, que vivem da pesca, das roças de mandioca e da coleta de frutas e cipó, há muitas gerações.



Nascido e criado no parque, Sabino Souza, de 65 anos, é descendente de quilombolas e morador da comunidade do Tambor.

" Isso aqui é minha vida não conseguiria viver fora desse lugar, as minhas raízes estão aqui " Sabino Souza, de 65 anos, morador da comunidade do Tambor.

Parque recebe o nome de um dos maiores peixes brasileiros | Foto: Divulgação

Outro morador, José Roberto, agente comunitário, diz que há dificuldades, mas elas são superadas pelos habitantes do parque. “As dificuldades são grandes, mas aprendemos a superar todas elas, tudo graças a esse paraíso que temos chamado Jaú”, destaca.

A secretária municipal de turismo de Novo Airão, Suziane Oliveira, lembra da importância do parque para o município.

" O Parque Nacional do Jaú é importantíssimo para o município de Novo Airão, por toda a sua biodiversidade, por ser Patrimônio Mundial Natural da Unesco e Sítio Ramsar, ou seja, local de importância ecológica internacional, por abrigar a convenção sobre as zonas úmidas. Todo esse potencial natural é utilizado em prol dos segmentos do turismo de natureza, científico, ecológico, dentre outros segmentos de baixo impacto ambiental " Suziane Oliveira, secretária municipal de turismo de Novo Airão.

A biodiversidade do Parque Jaú é tão rica quanto desconhecida, abriga animais pouco conhecidos pela ciência e um dos fatores responsáveis pela ocorrência de tantas espécies no Parque é o grande número de habitats.

Atrativos do parque

Biodiversidade do Parque Jaú é tão rica quanto desconhecida | Foto: Divulgação

O período de seca e cheia na Amazônia proporciona diferentes paisagens. Durante o período de seca é possível visitar as praias e fica mais difícil entrar na mata de igapó. Entre os meses de março e julho há a possibilidade de fazer excursão na floresta de igapó. Do final do mês de agosto e no mês de setembro, é possível ter acesso às cachoeiras (ou corredeiras), praias e petróglifos.

É possível fazer uma observação da avifauna, da vegetação de igapó e de seus aromas exóticos, avistar ariranhas (com canoa ou motor a baixa velocidade).

