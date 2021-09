Em Manaus, 50% da população completou a imunização contra a Covid-19

A Semsa ainda aguarda cerca de 222 mil pessoas para iniciarem a imunização contra a Covid-19 | Foto: Divulgação/Semcom

MANAUS (AM) - Diante dos esforços para acelerar o processo de imunização, Manaus teve a marca de 50% da população com o esquema vacinal completo neste sábado (25). No total, são 893.820 pessoas que já tomaram as duas doses de um dos três imunizantes para os quais os laboratórios fabricantes indicam a necessidade de duas doses, ou a dose única, no caso da vacina Janssen.



A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), acontece desde o dia 19 de janeiro. Até o sábado, já foram aplicadas 2.432.500 doses, entre primeira, segunda, e, mais recentemente, a dose de reforço, que, no momento, é destinada a pessoas de 70 anos ou mais e que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

O prefeito David Almeida usou as redes sociais para anunciar que metade da população da cidade apta a ser vacinada já está com a proteção assegurada.

" Chegamos a essa marca fantástica graças ao trabalho dos profissionais da secretaria de saúde, sob a coordenação da secretária Shádia Fraxe e toda sua equipe, e as demais secretarias envolvidas. Manaus tem muito a comemorar. É Manaus avançando na vacinação " David Almeida, prefeito de Manaus

Neste sábado, nos 14 pontos de vacinação que foram disponibilizados pela Semsa, foram aplicadas 16.434 doses. Do total de 1.785.793 pessoas que podem ser vacinadas, 86% já começaram o esquema vacinal, ou seja, receberam a primeira dose. A Semsa ainda aguarda cerca de 222 mil pessoas para iniciarem a imunização contra a Covid-19.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, alerta, também, para a necessidade de quem ainda não foi receber a segunda dose comparecer a um dos pontos de vacinação.

" Ficamos muito felizes em poder anunciar que metade das pessoas que vivem em Manaus já estão com a proteção total. É para isso que nossas equipes vêm trabalhando, incansavelmente. Precisamos da colaboração de todos. Quem tomou a primeira dose, não importa que já tenha passado muito tempo do prazo, procure um ponto de vacinação. Se proteja e ajude a proteger a nossa cidade, a nossa população " Shádia Fraxe, titular da Semsa

A consulta ao prazo para a segunda dose pode ser feita na plataforma Imuniza Manaus .

*Com informações da assessoria

