Em Manaus, dependentes químicos recebem atendimento gratuito

MANAUS (AM) - Com o intuito de oferecer apoio aos dependentes químicos e ajudá-los a ter uma nova oportunidade de vida, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em parceria com o Instituto Asas pela Amazônia, realizou, na tarde de sábado (25), uma ação social com atendimentos especializados. A mobilização aconteceu na Praça dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro Histórico de Manaus. Ao todo, 250 pessoas foram atendidas pelas equipes.



A ação social segue determinação do secretário de Segurança, general Mansur, de intensificar o trabalho preventivo e também de auxiliar pessoas que buscam atendimento terapêutico para se livrar do vício das drogas. A iniciativa está inserida nas propostas do programa Amazonas Mais Seguro, criado pelo governador Wilson Lima.

De acordo com a coordenadora da ação pela SSP-AM, Ingrid Carvalho, os servidores realizaram o cadastro para viabilização de internação de dependentes químicos, juntamente com o atendimento psicológico e auxiliaram na emissão de carteiras de identidade.

" Trouxemos a equipe para viabilizar a questão da identificação das pessoas em situação de vulnerabilidade e a população de forma geral. Escolhemos essa praça por ser um lugar com alto índice de dependentes químicos e em situação de rua, inclusive sem documentação alguma " Ingrid Carvalho, coordenadora da ação

Outros serviços



Além do atendimento para dependentes químicos, a ação social contou com serviços como atendimento psicológico, médico, jurídico, fisioterapêutico, entre outros.

Herysson Alves, de 35 anos, levou a filha, de sete anos, para a emissão da 1ª via do Registro Geral (RG). Segundo ele, após a pandemia, tudo ficou de difícil acesso. Através da ação, ele pôde dar celeridade na documentação da filha.

“É uma ação importante para a população que muitas vezes não tem acesso rápido a esse tipo de serviço. A pandemia também atrapalhou um pouco. É a primeira identidade da minha filha, estou saindo satisfeito”, disse Herysson.

Os servidores do DPV também realizaram uma blitz de panfletagem para conscientizar a população sobre o “Setembro Amarelo”, mês marcado pelo Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A panfletagem tem como objetivo orientar as pessoas na identificação e prevenção de possíveis casos de suicídio.

