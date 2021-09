Picape capota após motorista bêbado causar acidente em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Uma picape capotou na madrugada desta segunda-feira (27), após ser atingida por um outro veículo, na avenida João Valério, no conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul. Um dentista de 27 anos, que conduzia o veículo ficou ferido.



Testemunhas relataram que o motorista da picape trafegava na avenida quando o condutor de um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, tentou atravessar a via e acabou causando o acidente.

O segundo carro também colidiu em um muro nas proximidades. Os dois motoristas passaram por teste de alcoolemia, mas apenas o condutor do Gol deu positivo. O motorista foi preso após teste do bafômetro.

O dentista recebeu atendimento médico e foi liberado. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os veículos passaram por perícia e o resultado deve compor o Inquérito Policial.

