Vídeo mostra momento de acidente com picape na João Valério; veja

Um dentista de 27 anos, que conduzia o veículo ficou ferido | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) – Um grave acidente em Manaus envolvendo um condutor testado positivo para o teste do bafômetro, quase acaba em tragédia na madrugada desta segunda-feira (27).

O vídeo mostra a picape que capotou após ser atingida por um outro veículo, na avenida João Valério, no conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul.

Um dentista de 27 anos, que conduzia o veículo ficou ferido. Testemunhas relataram que o motorista da picape trafegava na avenida quando o condutor de um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, tentou atravessar a via e causou o acidente.

O segundo carro também colidiu em um muro nas proximidades. O motorista que testou positivo após ingerir álcool foi preso após teste do bafômetro.





O dentista recebeu atendimento médico e foi liberado. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os veículos passaram por perícia e o resultado deve compor o Inquérito Policial.

Veja o vídeo:

Atropelamento

Uma criança do sexo masculino foi atropelada no início da manhã do dia 8 deste mês, por volta das 6h37, na avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O acidente foi filmado por câmeras de segurança.

Conforme nota emitida pela entidade, a criança correu sozinha em direção a via, surpreendendo o veículo em movimento.

A região do acidente não possui faixa de pedestre, sinalização ou lombada, o que coloca em risco o tráfego de estudantes.



