Incêndio atinge posto de combustível no Vieiralves, em Manaus

De acordo com populares, tudo começou quando um funcionário de uma companhia telefônica executava uma tarefa na fiação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Um transformador pegou fogo na manhã desta segunda-feira (27), em frente a um posto de gasolina na avenida Maceió, esquina com a rua Salvador, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Com o incêndio, o painel que divulga o valor dos combustíveis no local também foi destruído pelas chamas.

De acordo com populares, tudo começou quando um funcionário de uma companhia telefônica executava uma tarefa na fiação, o que teria causado um curto-circuito. A funcionária de uma empresa próxima ao posto, que não quis ser identificada, disse que o momento foi de desespero.

“Eu trabalho quase em frente e ouvimos uma explosão, então vimos um senhor caindo do poste. Ele trabalhava numa empresa, estava mexendo nos fios e ouvimos o estouro e começou a pegar fogo nos fios. Foi um momento desesperador, por causa do posto de gasolina”, afirmou.

Mais um trabalhador da área, que também não quis ter o nome divulgado, relatou que havia uma pessoa utilizando uma escada para trabalhar na fiação.

“De repente houve uma explosão e o rapaz que estava trabalhando nessa fiação ficou transtornado”, disse.

O maior medo da população foi que o incêndio atingisse as bombas de combustível do posto, o que poderia causar um estrago ainda maior.

“Deus me livre esse posto explode. Todos nós iríamos morrer. Todo mundo de perto ficou apavorado e saímos correndo”, falou a comerciante Márcia Batista, 45 anos.

Vias tiveram que ser interditadas | Foto: Brayan Riker

Corpo de Bombeiros foi rápido

Uma equipe do Auto Bomba tanque (ABT 29 e ABT 31), do Corpo de Bombeiros, foram acionados e conseguiram conter o incêndio. Os bombeiros também entraram em contato com a Amazonas Energia, que desligou a rede elétrica da localidade, com o objetivo de evitar maiores danos.

Segundo o tenente Gilsomar, não foi confirmada a informação de um funcionário de telefonia mexendo na rede elétrica, a corporação chegou rapidamente ao local.

“Chegamos em média em torno de três a quatro minutos. Deslocamos duas viaturas, a placa do posto de gasolina estava incendiando e fizemos a extinção e acionamos a Amazonas Energia, foi um curto-circuito”, afirmou.

Segundo o tenente Gilsomar, do Corpo de Bombeiros, a ação rápida da corporação evitou o pior | Foto: Carlos Araújo

Trânsito lento

Motoristas que trafegavam pela rua Maceió, enfrentaram congestionamentos devido ao isolamento da área. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fizeram a orientação dos motoristas, já que o trânsito está interditado a partir da rua Fortaleza.

As opções dos condutores para chegar aos seus destinos e evitar a lentidão do trânsito são as avenidas Mário Ypiranga e Umberto Calderaro. Agentes de trânsito também montaram postos de orientação nas ruas adjacentes para informar os condutores sobre as opções e desvios, informou a Prefeitura de Manaus.

Postes também ficaram danificados com o curto-circuito | Foto: Brayan Riker

Acompanhe momento do incêndio em vídeos:

Acompanhe na live do repórter Carlos Araújo:

Transformador explode e pega fogo em frente a posto de gasolina na rua Maceió | Autor: Portal Em Tempo

Incêndio em transformador causa pânico na rua Maceió | Autor: Portal Em Tempo

