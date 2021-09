Comunidade de Rio Preto da Eva realiza torneio de pesca esportiva

Vencedor do III Torneio Comunitário de Pesca Esportiva da Comunidade São Francisco do Caramuri. | Foto: Divulgação/Sepror

RIO PRETO DA EVA (AM) - A comunidade São Francisco do Caramuri, localizado no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) realizou, de quinta-feira (23) até sábado (25) o terceiro Torneio Comunitário de Pesca Esportiva.

Na localidade, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou 2 kits de casa de farinha semimecanizada, para apoiar os produtores de farinha de mandioca da comunidade.

Durante o evento, técnicos da Sepror realizaram o congresso técnico e a arbitragem oficial do torneio nas duas categorias em disputa: equipe (dupla) embarcada em voadeira ou bote, com 25 duplas participantes, vencendo a equipe Amigos do Açu, com 242 pontos; e caiaque, com 11 competidores, vencendo a equipe Titan Gambiarra, com 243 pontos.

Segundo o secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, “a pesca esportiva é uma das atividades mais promissoras no Amazonas, e a Sepror tem realizado diversas atividades visando promover e dar maior visibilidade a essa modalidade”.

Representando o Governo do Amazonas, o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, participou da entrega da premiação aos campeões do torneio.

" Nosso Governo é o que mais tem investido no interior e no setor primário. Hoje, além do apoio técnico, trouxemos para a comunidade duas casas de farinha semimecanizadas, que vão ajudar no trabalho do agricultor e melhorar a qualidade da farinha, o principal alimento do povo amazonense, juntamente com o peixe " Petrucio Magalhães Júnior, secretário da Sepror

Antes da realização do evento, a Sepror participou de todo o processo de licenciamento ambiental do torneio junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), e atuou também na organização e elaboração do regulamento.

De acordo com as regras, é permitida somente a pesca do tucunaré, com tamanho mínimo de 30 centímetros, uso obrigatório de iscas artificiais (baitcasting) e da régua oficial, na aferição e validação do peixe, com tudo registrado por meio de áudio e vídeo, além de fotos com o peixe sobreposto à régua.

No torneio, o maior peixe da categoria voadeira mediu 82 centímetros. Já na categoria caiaque, mediu 59 centímetros.

Preparativos para o início da competição | Foto: Divulgação/Sepror

Caramuri

O nome da comunidade é em alusão ao fruto caramuri, típico da região amazônica. A localidade de São Francisco do Caramuri foi fundada em 4 de outubro de 1995. Lá vivem 70 famílias, totalizando 270 pessoas.

