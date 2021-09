Polícia esclarece causas do acidente que matou duas mulheres no Japiim

O caso foi investigado pela DEAT | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Inquérito Policial do grave acidente ocorrido no dia 27 de agosto na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus e que chocou os manauaras pela gravidade da situação, foi concluído nesta terça-feira (28) pela Polícia Civil do Amazonas. Na ocasião, as vítimas Suzy Caldas, de 37 anos, e a enteada dela, Maria Eduarda, de 17 anos morreram tragicamente quando o carro em que elas estavam foi esmagado entre uma carreta e um caminhão. O laudo pericial concluiu que os freios do caminhão que atingiu o carro das vítimas estavam funcionando perfeitamente, ao contrário do que teria dito o motorista.

De acordo com o delegado Luiz Humberto Monteiro, titular da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), a perícia apontou a responsabilidade do motorista do veículo no acidente, após ser constatado que ele dirigia acima da velocidade permitida para aquela via.

O homem responde em liberdade pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar. O Inquérito Policial foi remetido ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). Em depoimento, ele alegou ter notado falha nos freios antes de acidente , versão descartada pela perícia.

As chocantes imagens do acidente causou comoção em Manaus. O vídeo da tragédia foi amplamente divulgado em redes sociais.

A partir de agora, o processo segue em andamento e as datas das audiências de instrução do caso ainda devem ser definidas pelo Judiciário.



Veja o vídeo do momento do acidente:

