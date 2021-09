Amazonas registra mais um caso da variante Delta e número sobe para 24

A variante foi identificada em uma mulher de 26 anos | Foto: Eduardo Prado/FVS-RCP

MANAUS (AM) - O Amazonas identificou mais um caso de Covid-19 pela variante Delta (B.1.617). O levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) registra, ao todo, 24 casos da infecção pela linhagem. O sequenciamento genético é realizado em parceria com o Instituto Leônidas & Maria Deane – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia). O novo caso identificado de variante Delta foi notificado, na terça-feira (28).

O 24º caso identificado é uma mulher, de 26 anos, assintomática, com esquema vacinal completo, que teve amostra nasofaríngea coletada, pelo método RT-PCR, no dia 18 de agosto. A mulher teve contato com um caso positivo de Covid-19. Ambos não possuem histórico de deslocamento para outros estados brasileiros.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta que as ações de Vigilância Genômica do novo coronavírus são realizadas sob um monitoramento rigoroso. “Por isso, ressaltamos a importância da população realizar os testes quando chegam ao estado, seja pelo aeroporto, rodoviária ou porto de Manaus”, afirma a diretora-presidente, citando pontos de testagens de Covid-19 em Manaus.

O novo caso identificado de variante Delta foi notificado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Amazonas, coordenado pela FVS-RCP (CIEVS/FVS-RCP), ao CIEVS nacional do Ministério da Saúde.

“As amostras de casos confirmados de Covid-19 são identificadas, inicialmente, pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen/FVS-RCP) e triadas usando o protocolo em tempo real para as variantes Alpha, Beta e Gamma pela Fiocruz Amazônia”, afirma a coordenadora da CIEVS/FVS-RCP, Liane Souza.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, o que inclui a notificação de variantes da Covid-19 ao Ministério da Saúde por meio do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas, coordenado pela FVS-RCP (CIEVS/FVS-RCP).

