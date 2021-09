Marcos Rotta passa por cirurgia após dores causadas por hérnia

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, deu entrada na manhã desta quinta-feira (30), no hospital Check Up, com leves dores causadas por um problema de hérnia, que já era acompanhado pela sua equipe médica.

Com o desconforto, a equipe médica do hospital optou pela cirurgia nesta manhã. Mais informações do quadro de saúde do vice-prefeito serão divulgadas assim que o boletim sobre o quadro clínico for liberado.

Fiscalizações

O vice-prefeito de Manaus tem se dedicado na fiscalização de obras ao lado de David Almeida. Desde o começo do mandato, é rotina a presença de Rotta conferindo em campo as obras realizadas na capital amazonense.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima e ministro de Infraestrutura discutem avanços da BR-319

Audiência pública vai discutir regulamentação da pesca esportiva no AM