Dia Mundial do Idoso é comemorado com atendimento externo

A atividade tem o objetivo de conscientizar a população do Estado do Amazonas sobre os direitos da pessoa idosa. | Foto: Semcom

Manaus (AM) - Para comemorar o Dia Mundial do Idoso, a Prefeitura de Manaus irá disponibilizar uma equipe técnica para realizar a emissão de credencial de estacionamento para idosos, no evento que será coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa, nesta sexta-feira (01), no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, zona Oeste.

A atividade tem o objetivo de conscientizar a população do Estado do Amazonas sobre os direitos da pessoa idosa. Para obter a credencial, que autoriza estacionamento em vaga especial, os idosos precisam apresentar comprovante de residência atualizado, cópia de RG e CPF.

Grátis

A credencial poderá ser adquirida gratuitamente, das 8h às 13h. O cartão que identifica o beneficiado para vagas especiais é específico para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência física, visual ou com síndromes.

Estacionar em vaga especial sem credencial é multa gravíssima, no valor de R$ 293,47, com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Devido ao evento, O IMMU informa aos usuários que, somente nesta sexta-feira, o Setor de Atendimento Especial (SAE) não estará realizando a emissão de credenciamento na sede do órgão, na avenida Urucará, bairro Cachoeirinha.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Pessoas com alto grau de imunossupressão recebem 3ª dose em Manaus

Praia da Ponta Negra recebe serviços para abertura aos sábados