Otávio Raman Neves será homenageado com nome em praça de Manaus

Manaus - Com grande legado no Amazonas, tanto no setor de comunicação quanto da construção civil , Otávio Raman Neves, proprietário do Jornal Em Tempo, receberá uma homenagem da Prefeitura de Manaus. Em entrevista ao Jornal Em Tempo, o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, anunciou, na noite de quinta-feira (30), que uma praça localizada no conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, levará o nome do empresário.

"A praça já está toda com paisagismo e agora as equipes trabalham na iluminação do local. O artista plástico Rossy Amoedo está construindo um monumento de borboleta que significa transformação. Queremos poder homenagear Otávio, uma pessoa de quem tanto gostávamos e que tanto representou ao nosso Estado", declarou Sabá Reis.

O secretário destacou que a previsão de entrega da praça é de aproximadamente 15 dias. Os trabalhos já estão em fase de finalização.

Legado

Otávio morreu na madrugada do dia 6 de Julho deste ano, aos 64 anos, em São Paulo, vítima das complicações originadas da Covid-19. Diagnosticado positivo para a doença, foi internado em março. Após quatro meses de luta, não resistiu, vindo a falecer no Hospital.

Descendente de família libanesa e portuguesa, Otávio Raman nasceu em Manaus no dia 28 de março de 1957. De acordo com sua biografia, começou a vida vendendo pedras e investiu, em seguida, no ramo da construção civil. Conforme o trabalho crescia, comprou máquinas e fechou contratos com obras maiores, segmentadas na área da construção privada.

Visionário, o empresário também deixa um legado para a área da comunicação. Após comprar o Jornal Amazonas em Tempo, em 2007 adquiriu a TV Manaus, que em 2008, recebeu o nome de TV Em Tempo, assim como o jornal impresso. Atualmente, a emissora é identificada como TV Norte, afiliada do SBT no Amazonas, da qual era sócio-proprietário.

Outra homenagem

