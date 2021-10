Após pane, catracas são liberadas para passageiros em ônibus de Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Devido uma pane no sistema de bilhetagem eletrônica dos ônibus do transporte público de Manaus, os passageiros, que fazem uso do cartão, tiveram a passagem liberada, nesta sexta-feira (1°). O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que foi surpreendido com o problema e que já está tomando as medidas para a normalização.

Em nota, o Sinetram já ingressou com as medidas para reverter a situação. Além disso, os usuários não serão prejudicados, para quem possui o cartão vale transporte, cidadão e estudantil, é necessário mostrar o cartão para a câmera do veículo para o registro da imagem, que a catraca será liberada pelo cobrador. Quem paga no dinheiro, não há alteração.

Uma passageira informou ao Portal Em Tempo que, ao tentar passar na catraca nesta manhã, não conseguiu passar o cartão. Ela relata que a cobradora do ônibus estava anotando em um papel a quantidade de passageiros que estavam entrando no coletivo. No entanto, não informaram qual era o problema e liberaram a passagem.

Confira a nota do Sinetram



O Sinetram informa que foi surpreendido com o Sistema de Bilhetagem Eletrônica fora do ar nesta sexta-feira, 1º de outubro. Em vista do interesse público, o SINETRAM ingressou com um pedido de mediação na "Câmara de Arbitragem e Mediação do Norte - CAMNORTE" com a empresa provedora de tecnologia a fim que se mantenham as operações normais e está tomando todas as medidas cabíveis para reverter a situação.

O SINETRAM destaca, ainda, que os cidadãos usuários do sistema de transporte coletivo não estão sendo prejudicados.

Quem possui o cartão vale transporte, cidadão e estudantil, basta fazer o procedimento do validador, mostrar o cartão para a câmera do veículo para o registro da imagem, que a catraca será normalmente liberada pelo cobrador.

