Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher completa 13 anos

Manaus (AM) - “Conheço a instituição há três anos e desde aí tudo mudou”, disse Luana Lima, 34, que recebeu o certificado do Curso de Balões, na manhã desta sexta-feira (1º), durante comemoração de 13 anos do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), gerido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). A unidade funciona na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Coordenado pela Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc (SEPM), o evento de aniversário contou também com serviços de beleza, como esmaltação, design de sobrancelhas, tranças e penteados, massoterapia, além de limpeza de pele e maquiagem.

O Cream dispõe de uma estrutura essencial do programa de enfrentamento à violência contra a mulher; e faz parte do compromisso assumido pelo governador Wilson Lima, de promover a ruptura da situação da violência, como afirma a titular da Sejusc, Mirtes Salles.

"É fundamental nós capacitarmos as mulheres, pois, muitas delas acabam ouvindo que não são capazes, que não podem trabalhar, ter uma profissão ou renda. Nosso trabalho é fazer com que elas saibam que são capazes, precisam procurar ajuda, para que possam ter a independência. Nesse governo, as mulheres têm espaço", disse a secretária.

A secretária executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc, Maricília Costa, disse que o Cream atua cada vez mais na capacitação das assistidas, no intuito de oferecer a independência financeira dessas mulheres.

"Esses certificados podem mudar a vida dessas mulheres. Basta acreditar, dar o melhor de si e correr atrás dos objetivos. O Centro está aqui para apoiá-las", afirmou.

Cream atua cada vez mais na capacitação das assistidas, no intuito de oferecer a independência financeira dessas mulheres | Foto: Secom

Ao todo, 51 alunas foram formadas nos cursos de Balões e Atendente de Farmácia, realizado no Cream, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).. | Foto: Secom





*Com informações da assessoria

Leia mais:

AM inicia ações de conscientização pelo fim da violência contra mulher

Conheça 'o grito amazônico' na arte de Tatiana Sobreira