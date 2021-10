Mirante do Encontro das Águas será resgatado em Manaus

Visita do prefeito David Almeida ao ponto onde será realizada a obra | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O Mirante do Encontro das Águas, localizado na Ponta das Lajes, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital amazonense, será resgato pela prefeitura de Manaus.

O anúncio aconteceu na sexta-feira (1), durante visita do prefeito David Almeida ao ponto onde será realizada a obra, localizado na Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital amazonense.



“Aqui existe um projeto com assinatura do Oscar Niemeyer, projeto esse concebido na administração do ex-prefeito e hoje deputado estadual Serafim Corrêa. A gente vem conversando muito sobre isso. O meu secretário do Implurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano), Carlos Valente, era o secretário do Serafim e conhece tudo sobre o projeto. Nós vamos começar a trabalhar nele”, enfatizou o prefeito.



O Mirante foi projetado por Oscar Niemeyer em 2005, na gestão do atual deputado estadual Serafim Corrêa, na época, prefeito de Manaus.

A obra tem como objetivo fomentar o turismo e custou R$ 600 mil aos cofres públicos na época.

Questionado sobre os custos do Mirante, David Almeida explicou que irá buscar recursos junto às bancadas estadual, federal e com os vereadores.

“Vou procurar as bancadas estadual e federal e os vereadores, pois todos têm emenda. O Mirante é algo que vai ficar marcado na história da cidade de Manaus. O ponto mais bonito para se ver, mais aprazível para se contemplar o Encontro das Águas. Uma beleza natural que temos e que é pouco explorada. Vamos trabalhar para que esse projeto seja uma realidade já no nosso terceiro ano da administração”, afirmou Almeida. Projeto está previsto para sair do papel | Foto: Arquivo EM TEMPO



Planejamento

Para estimular o turismo da capital amazonense, o prefeito de Manaus anunciou que, nos próximos dias, equipes iniciarão um estudo para descobrirem a viabilidade do antigo projeto.

Além disso, a recuperação viária do bairro será necessária para facilitar o acesso à região.

”Vamos finalizar um projeto para que possamos ter a realidade dos valores, para a recuperação da estrada que dá acesso ao local. Nós já estamos fazendo esse tipo de trabalho no Distrito Industrial, fazendo base, sub-base e dando uma infraestrutura necessária para essa área. Teremos restaurante e mirante, assim, a cidade de Manaus e os turistas terão mais uma opção de atração turística que é esse parque Encontro das Águas. É algo deslumbrante, fascinante pela beleza natural que nós temos aqui da nossa região”, concluiu.

Turismo

A construção do Mirante do Encontro das Águas faz parte do projeto que será implantado na cidade visando impulsionar o turismo na região.

De acordo com David Almeida, Manaus terá uma agenda turística enriquecida.

“Nós temos toda uma concepção de ampliar as nossas opções turísticas. Isso foi uma conversa resultante de uma palestra que dei no Rio de Janeiro. Os operadores do turismo pediram para que a gente pudesse aumentar o mix de atrações turísticas na cidade para que um turista quando vir a Manaus, fique dois, três dias com uma agenda já pré-estabelecida. Nós precisamos criar esses ambientes. O Mirante do Centro e o Mirante do Encontro das Águas fazem parte dessa nova concepção turística que queremos dar para cidade, em parceria com as operadoras de turismo”, finalizou o prefeito.

*Com informações da assessoria

