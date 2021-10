Amazonas ganha três castramóveis em comemoração Dia Mundial do Animal

MANAUS (AM) - O Amazonas ganhou três castramóveis, referentes a emendas parlamentares dos deputados estaduais Joana Darc (PL) e Saullo Vianna (PTB). A entrega oficial foi realizada durante sessão especial no plenário Ruy Araújo, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), em alusão ao Dia Mundial dos Animais, na abertura da ‘Virada Animal 2021’.

Dois dos castramóveis serão operacionalizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), enquanto o terceiro será administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destacou a importância da pauta animal para a Sema Amazonas. “Nossa Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando a gente fala de fauna e bem-estar animal, estamos falando de meio ambiente equilibrado”, disse o titular da Sema.

Como parte significativa da população do Amazonas vive em zona urbana, Taveira afirma que definir uma estratégia para garantir o equilíbrio ambiental nas cidades torna-se uma das prioridades da Secretaria do Meio Ambiente. “A política de bem-estar animal é, antes de tudo, uma política ambiental”, acrescentou o secretário.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que os serviços desenvolvidos nos castramóveis vão contribuir, também, para a proteção da saúde pública, ao contribuir para a vigilância de zoonoses.

“A FVS é uma facilitadora desse projeto que vai trazer muitos benefícios, como a redução do abandono dos animais e a redução do risco de doenças aos animais e, consequentemente, doenças aos humanos. É uma contribuição inestimável à saúde pública”, detalha Tatyana.

A deputada estadual Joana Darc agradeceu ao Governo do Amazonas por dar espaço para a causa. “Se hoje a gente entrega castramóveis, entrega ração, se temos política pública para os animais, é muito por conta do governo e da sua equipe também”, afirmou.

Operação

Segundo a gestora do projeto na Sema, Suelen Muniz, o castramóvel da secretaria funcionará todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, a fim de atender a alta demanda da população.

“Nós finalizamos a contratação de 21 profissionais veterinários e estamos fechando a agenda de atendimentos, junto com a FVS, para fazer a distribuição entre os municípios de Manaus, Novo Airão, Manacapuru e Unidades de Conservação”, disse.

Cada uma das unidades terá capacidade de realizar, em média, 40 castrações por dia. Entre as Áreas Protegidas Estaduais contempladas pelo projeto estão as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista, e a Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.

A Sema, por meio da Assessoria de Bem-Estar Animal (Assbea), estará fazendo também a sensibilização junto à população sobre guarda responsável, benefício da castração e bem-estar animal. “Além da castração de cães e gatos, queremos que a população tenha acesso a informações essenciais para que os bichos sejam tratados com respeito”, acrescentou a gestora.

As unidades móveis de castração receberam a aprovação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas para funcionar, realizando cirurgias de esterilização em animais domésticos. A população poderá realizar agendamentos a partir de segunda-feira (04/10), por meio do Disk Castração: (92) 98602-4456.

Leia Mais

Manaus ganha nova clínica veterinária dedicada à reabilitação animal

*Com informações da assessoria