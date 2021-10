Profissionais da saúde com mais de 40 anos recebem 3ª dose da vacina

A dose de reforço já estava, desde sexta-feira (1º), sendo aplicada em trabalhadores da saúde acima dos 50 anos. | Foto: Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por determinação do prefeito David Almeida, inicia, neste sábado (02), a vacinação com a terceira dose para os profissionais da saúde acima dos 40 anos. A dose de reforço já estava, desde sexta-feira (1º), sendo aplicada em trabalhadores da saúde acima dos 50 anos, em imunossuprimidos de alto grau e nos idosos com 60 anos ou mais.

"Estamos abrindo a vacinação para os profissionais da saúde com 40 anos completos, ou mais, aplicando a terceira dose, a dose de reforço para esses trabalhadores, e os aguardamos nos nossos postos, por todas as zonas de Manaus, até as 16h em alguns, e até as 18h em outros", enfatizou o prefeito de Manaus.

A decisão do chefe do Executivo municipal para o avançar da campanha de reforço da vacina, baseia-se nas estratégias matemáticas de acordo com o número de doses e estimativa de públicos a serem vacinados, além da consideração do tímido movimento nos postos de imunização de Manaus.

Documentos

Para receber a terceira dose, os trabalhadores da Saúde devem apresentar um documento de identificação original, com foto, CPF e a carteira de trabalho ou contracheque, que comprove vínculo com o estabelecimento de saúde.

Também é necessário levar a carteira de vacinação, com a comprovação das duas doses, ou o aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

A Semsa disponibilizou para este sábado, 39 pontos de vacinação, em toda a cidade, sendo seis estratégicos (Sambódromo, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, shopping Phelippe Daou, Studio 5 Centro de Convenções, Clube do Trabalhador do Sesi e Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou) que funcionarão das 9h às 18h. Mais 33 unidades de saúde atenderão até as 16h. Os endereços dos locais podem ser consultados no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria.

Por meio do “Filômetro” é possível verificar o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.

