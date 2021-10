Seap recebe doação de 550 exemplares de livros religiosos

A entrega do material foi realizada pelo próprio autor, juntamente com membros da igreja, no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2), nesta sexta-feira (1º). | Foto: Secom

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu a doação de 550 exemplares dos livros O Resgate dos Reinos Perdidos e Ciclos da Vida, do pastor Francisco Alves, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira no Amazonas. Os títulos serão usados para fins de edificação espiritual e remição de pena pela leitura pelo programa de ressocialização Conhecimento que Liberta.

A entrega do material foi realizada pelo próprio autor, juntamente com membros da igreja, no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2), nesta sexta-feira (1º). No ato, os reeducandos puderam ouvir ainda uma palavra de fé.

As obras serão distribuídas pela Escola de Administração Penitenciária (Esap) da Seap para as seis bibliotecas das unidades prisionais da capital, e da Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI) (a 176 quilômetros de Manaus).

A bibliotecária da Esap, Andréa Melo, agradeceu a doação. “Todos os livros que levam à mudança e elevação espiritual de modo geral são muito bem-vindos. Nossa gratidão imensa a essa parceria com a igreja e aguardamos a doação de mais colaboradores”.

Doações

Os interessados em doar livros para as bibliotecas das unidades prisionais devem procurar a Esap, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo número de contato (92) 98207-5843. Os títulos podem ser de clássicos da literatura, autoajuda, religiosos, gibis, infantis e infanto-juvenis.

