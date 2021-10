Obras de reparos avançam na Policlínica Cardoso Fontes

Sala de raio-x | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) alcançou 80% de conclusão das obras de reparos e manutenções da Policlínica Cardoso Fontes, unidade referência em pneumologia no Estado.

De acordo com a direção da policlínica, os trabalhos concluídos permitem a retomada de atividades em diversos setores.

Os reparos e manutenções realizados são referentes à troca de refrigeradores de ar; substituição de instalações elétricas; solução para sistema hidráulico dos banheiros; pintura de fachada e de outros ambientes; e substituição de luminárias.

Esse trabalho de recuperação predial iniciou em setembro após inspeção realizada pelo Núcleo de Modernização da Infraestrutura da Saúde (Infrasaúde), da SES-AM.

A Policlínica está entre as unidades a receber um dos 39 aparelhos de raio-X novos adquiridos pelo Governo do Amazonas, que está renovando o parque de equipamento da rede estadual de saúde.

A sala de raio-X do Cardoso Fontes foi reformada, e o equipamento novo já está em operação.

Melhorias

A diretora da Policlínica Cardoso Fontes, Irineide Antunes, informou que a unidade já está com a situação melhorada, com algumas salas retomando suas atividades após manutenção e troca de aparelhos de ar-condicionado, e que os banheiros já estão liberados para os pacientes.

“O Infrasaúde está tendo uma grande atenção para realização dos reparos em nossa unidade. Estamos bem avançados com troca de lâmpadas, manutenção dos nossos aparelhos de ar-condicionado, que são mais de 40, e conserto dos banheiros que já estão prontos”, disse a diretora destacando que a unidade, apesar dos problemas estruturais, não deixou de prestar toda a assistência necessária aos pacientes que buscam atendimento.

De acordo com a engenheira Viviane Cruz, coordenadora de manutenção das unidades pelo Infrasaúde, os reparos devem ser concluídos neste mês de outubro.

“O Infrasaúde entrou na unidade para solucionar os problemas e dar manutenção na unidade o mais breve possível para o conforto dos pacientes e dos servidores. Ainda estamos com trabalhos em andamento e paralelamente a isso estamos com a elaboração do projeto básico de reforma da policlínica”, informou a engenheira.

A última grande reforma realizada na Policlínica Cardoso Fontes foi em 2007, há 14 anos.

*Com informações da assessoria

