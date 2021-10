Desmoronamento de barranco em aterro deixa feridos em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Um desmoronamento de um barranco em um empresa de aterro, localizada na rua Toleto, na comunidade Vista Alegre, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, deixou, pelo menos dois, trabalhadores feridos na manhã desta terça-feira (5).

Conforme testemunhas, os funcionários estavam utilizando uma escavadeira para mexer o barro, quando o barranco desmoronou e caiu em cima deles.

Um deles foi resgatado inicialmente e atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros continuaram no local e conseguiram resgatar um segundo trabalhador. Duas viaturas dos bombeiros participaram do resgate.

