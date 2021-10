Ação de Educação em Saúde sobre o 'Outubro Rosa' é realizada no T3

MANAUS (AM) - Uma ação de Educação em Saúde no Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, ocorreu nesta terça-feira (5), como forma de conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama e câncer do colo do útero. Foi distribuído folders informativos e orientações para a população. A campanha faz parte da programação do "Outubro Rosa" da prefeitura de Manaus.

Segundo a responsável pelo setor de Educação em Saúde no Disa Norte, enfermeira Paula Schmidt, a ação integrou a programação do "Outubro Rosa" que será desenvolvida durante todo o mês, abrangendo locais com grande circulação de pessoas, como os terminais de integração, empresas e unidades de saúde.



“O trabalho de Educação em Saúde é um trabalho de campo, buscando atingir o maior número de pessoas possível, para a prevenção de doenças. Na ação no T3, foi realizada distribuição de material educativo, exposição de banner, com utilização de material lúdico como forma de chamar a atenção do público sobre a prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero”, explicou Paula Schmidt.

Para o rastreio do câncer do colo do útero, a busca ativa é para faixa etária de 25 a 64 anos com a oferta de atendimento na coleta de material para exame preventivo, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No caso do câncer de mama, a faixa etária para rastreio na realização da mamografia é de 50 até 69 anos de idade, disponível em unidades de saúde de referência. Mas, dependendo de outros fatores, como histórico familiar de câncer, os exames devem ser realizados de acordo com a indicação médica para cada paciente.

“O mais importante é que a população procure uma unidade de saúde para receber as orientações necessárias e realizar os exames recomendados, de acordo com a indicação médica, para um diagnóstico precoce”, reforçou a enfermeira Soriane de Souza Cruz, da área técnica de Saúde da Mulher do Disa Norte.

Para a dona de casa Maria José de Castro Silva, 61 anos, moradora do bairro Alvorada, zona Oeste, a ação do "Outubro Rosa'' no T3 é importante para alertar as mulheres sobre a realização periódica de exames. “Muitas mulheres nem querem fazer os exames, mas quando chega o 'Outubro Rosa' elas aproveitam para procurar atendimento. Para mim, é importante a realização da mamografia e o preventivo, mas também outros exames, como transvaginal e o exame da tireoide, porque a mulher tem que se cuidar, até para poder cuidar da família”, afirmou Maria José.

Educação em saúde

De acordo com a chefe do setor de Educação em Saúde e Mobilização Social da Semsa, enfermeira Lilian Zacarias, as ações de Educação em Saúde ocorrem durante todo o ano, executadas pelas equipes nos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural, buscando promover mudança de comportamento da população, por meio do diálogo, com ações expositivas e lúdicas, como forma de estimular a adoção de hábitos saudáveis que possam melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças.

“No 'Outubro Rosa', a intenção é intensificar esse trabalho, com foco na Saúde da Mulher, realizando mobilizações nas unidades de saúde, instituições públicas e privadas, empresas ou em locais de grande circulação de pessoas, levando a informação necessária para que as pessoas possam reforçar o cuidado com a própria saúde”, ressaltou Lilian Zacarias.

Leia Mais

Mutirão de reconstrução mamária é realizada na FCecon

Governo realiza ações com diversos serviços em alusão ao Outubro Rosa

Workshop apresenta serviços disponibilizados pela FCecon a pacientes



*Com informações da assessoria