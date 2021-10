Oscar da Segurança Pública homenageará Otávio Raman Neves

A homenagem ocorrerá na próxima quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A 8ª edição do Oscar da Segurança e Cidadania do Amazonas homenageará o empresário Otávio Raman Neves, que comandou o EM TEMPO por mais de uma década e faleceu de covid-19 em julho, aos 64 anos. O evento também premiará personalidades locais que se dedicam à proteção da sociedade amazonense e está programado para acontecer na próxima quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Segundo o idealizador da premiação, Hilton Ferreira - investigador da Polícia Civil e especialista em Segurança Pública, a 8ª edição do Oscar concederá um prêmio de honra ao mérito a Otávio Raman Neves, pela sua relevante contribuição ao evento desde a sua idealização. A premiação será recebida pelo seu filho mais novo, o empresário Otávio Junior.

"O Otávio é um dos padrinhos do Oscar, sempre tivemos uma ótima relação, inclusive, foi ele que criou o nome do meu programa, o Segurança Agora & Cidadania, e sempre apoiou esse evento tão importante. É público e notório o seu legado em relação ao incentivo à segurança e a cidadania", afirmou.

Hilton relembra que Otávio Raman Neves já foi condecorado em vida. "Na 5ª edição, ele já recebeu o troféu 'Amigo da Segurança', em 2015. Isso demonstra a nossa parceria sólida e a preocupação dele com a questão da violência no nosso estado", afirmou.

Empresário visionário, Otávio Raman Neves coordenava o Jornal Amazonas Em Tempo, era sócio proprietário da TV Norte Amazonas e proprietário da afiliada da Rádio Nativa FM, na capital. Seu legado inclui ainda empresas em diversos ramos, como o da construção civil e tecnologia.

Oscar da Segurança

Idealizada em 2009, este ano a cerimônia tem como patrono o Coronel da Polícia Militar do Amazonas, Fabiano Machado Bó.

Hilton explica que a ideia da criação do evento surgiu por sua vivência pessoal como policial civil. Durante a sua carreira, ele já integrou um dos órgãos mais importantes de segurança do estado, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que reúne todos os serviços das Forças de Segurança do Amazonas.

O idealizador do evento, Hilton Ferreira | Foto: AET

"O objetivo é valorizar quem trabalha bem e faz boas ações, tirar esses trabalhadores das páginas de polícia e dar um foi mais humano para eles. Já que existe o Oscar do futebol, da moda, da música... por que não premiar e homenagear quem trabalha nessa área da segurança? Isso, é claro, sem esquecer da cidadania", questiona.

Ferreira destaca que o evento é uma forma de homenagear e reconhecer publicamente o desempenho individual de servidores e outras personalidades da vasta gama de setores ligados ao combate à violência, incluindo delegados de polícia, salva-vidas e jornalistas policiais.

'Não existe segurança sem cidadania'

Hilton Ferreira também faz questão de pontuar que não abre mão de incentivar a cidadania como uma arma poderosa contra a criminalidade. Ele explica que sem cidadania, não existe segurança em lugar nenhum do mundo. "O próprio troféu, por exemplo, são duas mãos. A mão direita é a segurança e a esquerda a cidadania, e as duas juntas seguram o país. Acredito que somente trabalhando nessas duas áreas conjuntamente, conseguiremos viver em uma sociedade menos violenta".

O especialista acredita que o sistema criminal do país está falido. "Atualmente, o que nós temos é uma fábrica de assassinos, justamente porque falta cidadania. Uma polícia que mata e morre muito, é um perigoso sinal de que estamos com uma estratégia de segurança pública ineficaz e acabamos nos acostumando com esse cenário", argumenta.

O troféu da premiação | Foto: AET

"Isso não é para acontecer, um policial é para matar um suspeito apenas quando há necessidade, no estrito cumprimento do dever legal, devidamente especificado no código penal, em ocasiões extremas. Uma das saídas, por exemplo, é o investimento em esporte, já pensou se essas crianças que ficam pelas ruas e em semáforos tivessem a oportunidade para praticar esporte? Se fizéssemos isso, nós economizaríamos muito em segurança pública", finalizou Hilton Ferreira.

