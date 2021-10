Carreta com cerveja tomba na Bola do Produtor e deixa homem ferido

O acidente causou congestionamento na avenida | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Uma carreta tombou na Bola do Produtor, na avenida Autaz Mirim, na zona Leste de Manaus, na primeiras horas da manhã desta quarta-feira (6). O veículo tentou desviar de um motociclista e acabou perdendo o controle. O condutor ficou ferido e o acidente causou engarrafamento no local.

O acidente aconteceu por volta das 5h da manhã e o caminhão estava indo em direção a Boa Vista, em Roraima. A carreta transportava um carregamento de cerveja quando, em uma curva na rotatória, tentou desviar de um motociclista e tombou.

O motorista foi levado para o hospital com ferimentos. Funcionários da empresa responsável pelo carregamento foram ao local para retirar a carga da avenida. Foi necessário o auxílio de um guincho.

Devido ao acidente na avenida, que já é bem movimentada, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) bloquearam parcialmente a via e estiveram no local para controlar o trânsito, já que o contêiner da carreta interditou a avenida.

Confira a reportagem no local do acidente





