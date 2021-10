"O melhor lubrificante vaginal é a saliva", diz médico na Aleam; vídeo

| Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O médico geriatra e reitor da Fundação Universitária Aberta da Terceira Idade (FUnati), Euler Ribeiro, afirmou que o melhor lubrificante vaginal é a saliva. A declaração foi feita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) na manhã desta segunda-feira (4) e causou reações no plenário.

O geriatra, conhecido no Amazonas, estava fazendo uma palestra na Aleam durante a 1ª Semana do Idoso - Pilares do Envelhecimento Saudável. O evento aborda as dificuldades que os idosos têm em manter relações sexuais. O médico lembrou que a menopausa causa uma secura vaginal e que o ideal era usar um lubrificante.

Ao citar a lubrificação, ele soltou a frase que arrancou risadas dos parlamentares e pessoas que estavam acompanhando a palestra.

" Sabe qual é o melhor lubrificante vaginal? Não é nem uma gordura, é a saliva. Cospe na mão e passa na [email protected] e pronto. É verdade, é verdade. " Euler Ribeiro, Geriatra

O vídeo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção nas redes sociais pela fala espontânea do médico. Outros acharam a fala inusitada e repudiaram a atitude.

