Após notificação, empresa modifica impressão de data em embalagens

Procon-AM | Foto: João Pedro Sales/Procon-AM

Manaus (AM) - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou três fabricantes de produtos de limpeza após verificar que as datas de validade de itens produzidos estavam ilegíveis.

A constatação ocorreu durante diversas fiscalizações realizadas pelo órgão em supermercados de Manaus.

Uma das fabricantes já encaminhou resposta ao Procon-AM. A Brilux, com sede em Pernambuco, informou que realizará alterações no tipo de impressão dos dados de validade do lava-louças produzido pela empresa.



" Em resposta, a fabricante reconheceu a necessidade de mudança e comprometeu-se em modificar. É importante que informações sobre os produtos estejam adequadas e com fácil visualização " Jalil Fraxe, diretor-presidente do órgão

Leia mais:

Procon-AM autua instituições de ensino após denúncias de alunos

Veja ranking de reclamações de consumidores no Amazonas