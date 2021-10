Cigás realiza ciclo de palestra para acadêmicos da Fametro

O objetivo foi compartilhar as boas práticas de atuação da companhia | Foto: Divulgação/Cigás

Manaus (AM) - Acadêmicos do Centro Universitário Fametro participaram de um ciclo de palestras na sede da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

O objetivo foi compartilhar as boas práticas de atuação da companhia, em especial as adotadas por setores relacionados às áreas de formação dos graduandos.

Desenvolvido no contexto do programa Redes, cujo objetivo é possibilitar o estreitamento da relação entre a Cigás e a comunidade acadêmica e promover a disseminação da cultura do gás natural no Amazonas, o ciclo de palestras teve a participação de graduandos dos cursos de Marketing, Recursos Humanos e Logística da Fametro.

Durante os três dias de realização do evento, foi abordada a estrutura logística de funcionamento da rede de distribuição de gás natural (RDGN) da Companhia, que atualmente é de 175 quilômetros.

Também foi explanado sobre ações de marketing desenvolvidas pela Cigás, além de outros aspectos relevantes.

O ciclo de palestras marcou a retomada do programa Redes, paralisado desde o início da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Todos os protocolos internos de prevenção à doença foram observados, incluindo o distanciamento, uso de máscaras, dentre outros.





Para o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar, a iniciativa é de suma importância, na medida em que favorece a disseminação da cultura do gás natural, bem como dá visibilidade a ações da Companhia voltadas a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado.



Teoria e prática

O professor da instituição de ensino, José Roberto Lira, destacou a importância desse tipo de iniciativa no processo de formação dos graduandos e salientou que a Cigás proporciona o alcance do principal objetivo das visitas de acadêmicos, que é permitir que os participantes consigam associar a teoria à prática, uma vez que é possível conseguir identificar todas as etapas dos processos, que são bem planejados, bem executados e analisados.

" Só tenho a agradecer à Cigás, que sempre supera as expectativas dos discentes e docentes, por proporcionar este momento para os acadêmicos da Fametro " José Roberto Lira, professor

Para participar do programa Redes, basta que a instituição encaminhe ofício endereçado à diretoria com a solicitação, bem como a sugestão de data e horário de realização dos encontros.

Da parte da Cigás, a única exigência é o comprometimento por parte da instituição de ensino em cumprir com todos os protocolos de prevenção à transmissão da Covid-19.

Além do programa Redes, a Cigás apoia projetos nos âmbitos social, acadêmico e ambiental desde 2014.

Cerca de 19,5 mil pessoas já foram impactadas por ações desta natureza que contaram com o envolvimento da Companhia, concessionária responsável pela distribuição e comercialização de gás natural no Amazonas.

