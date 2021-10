Crianças com transtorno do espectro autista visitam Parque do Mindu

O passeio foi importante para a socialização das crianças. | Foto: Semcom

Manaus (AM) - Cem crianças com transtorno do espectro autista, atendidas pelo Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), tiveram um dia de visita ao Parque do Mindu, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, nesta quarta-feira (6) em uma ação da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A atividade, alusiva ao Dia das Crianças, teve como objetivo ser uma terapia externa e ao ar livre, acompanhada por profissionais que atuam na unidade, além de pais e responsáveis.

“O Eamaar é o único espaço multidisciplinar para o autismo do Norte do país. Hoje, trouxemos as crianças para conhecer o espaço, cores, texturas, cheiros do ambiente da natureza, lugar onde crianças se sentem muito bem. Foi possível perceber o quanto elas se sentiram bem e interagiram, o que é essencial para o desenvolvimento. O brincar é importante para o desenvolvimento da criança”, afirmou o coordenador do Eamaar, Alexandre Mascarenhas.

O Eamaar foi inaugurado em 2013 e tem como atribuição realizar serviços ambulatorial em nível hospitalar, odontológico e atendimentos imediatos e contínuos, realizados por equipe multidisciplinar.

De acordo com a psicóloga Maria de Nazaré Pereira, que trabalha no Espaço Amigo Ruy, o passeio foi importante para a socialização das crianças.

“Devido a pandemia, as crianças não estão saindo e isso aumenta as crises. Esse passeio ajuda no processo de catarse, para liberar toda a energia acumulada, deixando a criança mais calma”, destacou.

Para Vanusa Lima, mãe de Nicolas Emanuel, o trabalho realizado pelo EAMMAR já tem apresentado uma grande melhoria na vida do filho, que frequenta o espaço há cinco anos.

“O projeto ajudou muito meu filho. Ele chegou bem tímido e agora está muito ativo. Esse momento é bom, porque percebemos que ele está se divertindo e essa aproximação com o meio ambiente é muito boa, pois permite conhecer os animais e a natureza”, finalizou.

O que é o autismo

O autismo é um transtorno que afeta o desenvolvimento da criança ou adolescente em três áreas: linguagem, interação e comportamento. No Eamaar uma equipe multidisciplinar com pediatra, psiquiatra, neuropediatra, dentista, psicólogos, psicopedagogos, educador físico, serviço social, enfermagem, fisioterapia e enfermagem são os responsáveis pelos atendimentos.

Crianças com Transtornos do Espectro Autista (TEA) já começam a demonstrar os sinais nos primeiros meses de vida. Falta de contato visual efetivo, uma vez que não olham quando você chama, não apontam com o dedinho. No primeiro ano de vida, demonstram mais interesse nos objetos do que nas pessoas.

