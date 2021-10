Manaus estuda parcerias em logística reversa para gerenciar resíduos

MANAUS (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, determinou o estudo da parceria e alinhamento com as Secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), para que em breve a população possa começar a usufruir dos benefícios da logística reversa desenvolvida pela empresa. Prefeito se reuniu nesta quarta-feira (6), no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico, com representantes da empresa Triciclo Soluções Sustentáveis.

"O lixo é a maior despesa da Prefeitura de Manaus. Por ano, gastamos aproximadamente R$ 300 milhões, isso quer dizer que a cada dois meses poderíamos estar construindo um viaduto, uma passagem de nível, alargando uma avenida e assim melhorando a mobilidade urbana da cidade. Estamos fechando a parceria com essa empresa que faz a coleta, a logística reversa, por exemplo, de garrafas PET, de latas, de aço ou de materiais de longa vida, para que possamos ganhar dinheiro com o lixo que estamos gastando", enfatizou o prefeito David Almeida.

A empresa e o software Triciclo Soluções Sustentáveis está desenvolvendo um projeto municipal que engloba a Retorna Machine, uma máquina tecnológica, e o Deixaki, um contêiner inovador, que garante diversos benefícios para o cidadão.

A Retorna Machine possibilita, por meio de coleta de dados sobre os resíduos e informações sobre a população que utilizou, a entrega de capital político, campanhas educacionais, programas de fidelidade, logística de resíduos, ativos e manutenção para segurança da operação.

O Deixaki possui um sistema "Drop and Go", para o depósito de resíduos, com inúmeros benefícios para quem o utiliza, como pessoa física ou empresas.

O aplicativo Triciclo, que é alimentado pelos dois produtos, possibilita o retorno em comida, recarga de telefone, crédito de ônibus, doação para instituições de caridade local e nacional, entre outras parcerias já realizadas com a empresa e a serem realizadas, devolvendo à população benefícios em troca daquilo que seria descartado no lixo, ou ainda na ruas e em rios e igarapés.

Logística Reversa

Logística Reversa é uma área da logística que trata do fluxo dos materiais que compõem os produtos, desde o ponto de origem, normalmente da fábrica, até o destino final, após o consumo, garantindo destinação ambientalmente adequada.

A Prefeitura de Manaus está empenhada na execução de ações voltadas para logística reversa no município, por essa razão, inaugurou, no dia 29/9, a primeira Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos da região Norte do país, com base localizada na sede da Associação de Catadores de Recicláveis do Amazonas (Ascrman), no bairro Santa Etelvina, zona Norte.

Leia Mais

Manaus inaugura 1ª local para destinação de lixo eletroeletrônico

Manaus ganha central de logística para lixo eletroeletrônico



*Com informações da assessoria