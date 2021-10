Eficaz na prevenção contra o HIV, PrEP ainda é cercada de preconceito

Em Manaus, o medicamento é disponibilizado na Fundação Tropical | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Ano após o reconhecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) como uma doença causado pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que já matou milhões de pessoas, diversos avanços científicos foram alcançados em busca do controle desta infecção, dentre elas, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). Cercado de estigma, o medicamento evita a contaminação e salva vidas.

A PrEP é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus do HIV, reduzindo a probabilidade da pessoa se infectar com o vírus. Há também a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que é o uso de medicamentos antiretrovirais por pessoas após terem tido um possível contato com o vírus HIV em situações como: violência sexual e relação sexual desprotegida, por exemplo. Para funcionar, a PEP deve ser iniciada logo após a exposição de risco, em até 72 horas; e deve ser tomada por 28 dias.

Segundo o Ministério da Saúde, a PrEP não é para todos os públicos e também não é uma profilaxia de emergência, como é a PEP. Os alvos prioritários para PrEP são as populações-chave: gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH); pessoas trans; trabalhadores/as do sexo e parcerias sorodiferentes (quando uma pessoa está infectada pelo HIV e a outra não).

O cirurgião dentista Carlos Silva, de 26 anos, relata que começou a usar o PrEP há quase dois anos, quando foi à Fundação de Medicina Tropical (FMT), na Zona Centro-Oeste de Manaus, para fazer o uso do PEP, após um incidente durante uma relação sexual.

" Quando passei pelo projeto, fui recebido por uma equipe da instituição que explicou o programa do PrEP, não pensei duas vezes e decidi passar pelos exames para utilizar os medicamentos. Além do mais, como trabalho na área da saúde, acho que é uma proteção extra para a minha saúde " , relata.

Na época em que começou a usar o PrEP, Carlos estava solteiro, mas decidiu continuar a utilizar o medicamento mesmo depois de iniciar um relacionamento.

"O fato de agora eu ter um parceiro não é motivo de eu abrir mão da minha proteção e até do meu namorado. No passado, já tive comportamentos muito inconsequentes em que me colocava em risco, por isso hoje eu não abro mão de me proteger", afirma.

"Há muitas informações equivocadas, por parte da população em geral sobre a PrEP. Às vezes você tenta explicar para um amigo e percebe que as pessoas já ficam desconfiadas. O que precisamos é desmistificar esse medicamento para que mais gente se proteja contra o HIV", concluiu.

'Achavam que eu estava com HIV'

Usando a profilaxia pré-exposição desde o 2019, o universitário Tiago Santos, 27, comenta que já passou por episódios de preconceito da própria família por conta do desconhecimento acerca do medicamento.

"Em um certo dia, os meus pais viram um frasco do medicamento e pensaram que estava me tratando por já estar infectado com HIV. Acho que isso é reflexo do estigma muito grande que há em torno do HIV e da Aids, o que prejudica muito até as próprias iniciativas de prevenção", afirma.

Poderoso aliado

De acordo com o coordenador da PrEP na FMT, Reinan Brotas, a medida tem trazido resultados positivos no Amazonas, desde que começou a ser distribuído no Amazonas, em 2018. "A procura pela PrEP aumenta a cada dia, na medida em que o medicamento vai se popularizando. Entretanto, temos trabalhado para alcançar a população que tem ensino médio, que trabalha na rua, os profissionais do sexo", afirma.

Mesmo para quem faz o uso do medicamento, Reinan afirma que o uso do preservativo continua sendo indispensável. “Lembrando que todos, inclusive quem utiliza a PrEP, a gente aconselha que não deixe de usar preservativos. O medicamento impede a infecção do HIV, mas sabemos que há outras doenças como sífilis, hepatite, HPV, entre outras”, ressalta Reinan.

Vítimas de Aids no Amazonas

Em todo o Amazonas, mais de 4,6 mil pessoas já perderam a vida em decorrência de complicações relacionadas à aids desde o primeiro caso da doença, na década de 80. Em 14 anos, 9,6 mil pessoas testaram positivo para o vírus do HIV em todo o estado, segundo dados do Ministério da Saúde.

Já no mundo inteiro, a estimativa é que a doença mate cerca de 690 mil todos os anos, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

