Produtores de Manacapuru recebem R$ 537 mil em crédito emergencial

O crédito liberado totalizou R$ 537.172,80 em 34 operações. | Foto: Diego Peres/Secom

Manacapuru (AM) - O governador Wilson Lima liberou, nesta quarta-feira (6), mais de R$ 537 mil em Crédito Rural e Crédito Emergencial a produtores de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Também foi iniciado o pagamento da subvenção de juta e malva, no valor de R$ 2,9 milhões, a 812 juticultores do estado.

O governador também destacou a revitalização de ramais para melhorar o escoamento de produtos da agricultura familiar.

O crédito liberado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), totalizou R$ 537.172,80 em 34 operações.

Desse total, R$ 267.172,80 foram em crédito rural para atividades de de fruticultura e avicultura. Os recursos foram destinados para a compra de um caminhão que será empregado no escoamento da produção agrícola, bem como investimentos em ração para avicultura.

Desde 2019 foram realizadas, por meio da Afeam, 1.127 operações de crédito totalizando mais de R$ 9 milhões para produtores e empreendedores do Manacapuru.

Neste mesmo período foram renegociadas 242 operações, resultando em mais de R$ 6 milhões em adimplência.



Segundo a Afeam, em 2021 foram concedidas, ainda, 17 anistias para clientes afetados pela enchente, totalizando mais de R$ 77 mil.

SOS Vicinais

Durante a entrega do crédito rural e da subvenção da juta e malva em Manacapuru, o governador Wilson Lima destacou que tanto o município quanto a cidade de Beruri serão beneficiados com a recuperação de trechos em cinco ramais da localidade de Novo Repartimento do Tuiué (Manacapuru), e nos ramais Caviana e Pupunha (Beruri).

As intervenções serão feitas através do programa SOS Vicinais, da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), com o objetivo de melhorar a estrutura para escoamento e comercialização de produtos da agricultura familiar de centenas de famílias.

