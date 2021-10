Sine Amazonas divulga 77 vagas de emprego nesta quinta feira (7)

São 77 vagas de emprego para esta quinta-feira (07). | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 77 vagas de emprego para esta quinta-feira (07). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

04 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso de operador de empilhadeira atualizado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para atendimento ao cliente, conhecimento em informática, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter curso de eletricista e NR 10, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em obras de construção civil, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO (MODULADOS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento na área de modulados, gestão de produção, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ATENDENTE DELIVERY

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: CUMIN

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em apresentação de produtos e atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter cursos de NR 10 e NR35, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BOMBISTA DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em mecânica e manutenção de motores a Diesel, cursos na área, disponibilidade para residir em outro no município, boa comunicação, habilidade para trabalho, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em serviços de limpeza e conservação, ter CNH categoria A; habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em elétrica predial, ter cursos de comandos elétricos, NR-10 e Eletricista Predial, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em elétrica predial, ter cursos de comandos elétricos, NR-10 e Eletricista Predial, ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

