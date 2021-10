Ônibus escolar tomba com 13 estudantes após forte chuva no Amazonas

Iranduba (AM) - Um ônibus escolar que transportava 13 estudantes de uma escola estadual, tombou em uma estrada do município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), na tarde desta quinta-feira ( 7), após o motorista perder o controle do veículo.

Imagens do acidente repercutiram em redes sociais e preocuparam moradores da cidade, mas não houve vítimas fatais.



Conforme a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), os 13 alunos da Escola Estadual Cecília Carneiro tiveram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital Regional Hilda Freire.

O motorista relatou que uma forte chuva registrada no momento do acidente fez com que ele perdesse o controle do veículo, mas Seduc destacou que vai solicitar investigação por parte das autoridades para que a real causa do acidente seja determinada.

Após receberem atendimento médico, os alunos foram liberados e encaminhados aos responsáveis.

