Trânsito é alterado em rua no bairro Cidade de Deus; veja a mudança

A solicitação é para que a via passe a ser de mão dupla. | Foto: Divulgação/IMMU

Manaus (AM) - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) irá alterar o trânsito na rua Santo Antônio, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, a partir de segunda-feira (11).

A via passará a ser mão única no sentido da rua Nossa Senhora da Conceição para a rua Nossa Senhora de Aparecida, atendendo a uma reivindicação de motoristas e moradores da área.

A mudança ocorreu após análise realizada pelo setor de Engenharia do IMMU, que considerou que a largura da via não comporta os dois sentidos.



Nesta semana, o IMMU realiza uma pesquisa em outro ponto da cidade para verificar a opinião dos moradores quanto à mudança na rua Dr. Augusto Linhares, bairro Mundo Novo, zona Norte de Manaus.

A solicitação é para que a via passe a ser de mão dupla. Uma equipe do setor de Educação do Instituto fará um levantamento das respostas obtidas, e o setor de Engenharia irá analisar a viabilidade da mudança.

