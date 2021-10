Se toca, mana! Ação alerta para subnotificação do câncer de mama no AM

Manaus - A cada ano, cerca de 66 mil mulheres desenvolvem câncer de mama no Brasil. Em 2021, só o Amazonas deve registrar 450 casos, conforme prevê o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Os números, porém, podem estar subnotificados, tendo em vista que a pandemia fez cair em 42% o número de mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No Estado, a redução também é atestada pelo Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), que aponta três municípios (Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Nova Olinda) entre os cinco da região Norte com menor taxa de mamografias realizadas.

Visando alertar a sociedade sobre os preocupantes dados, a campanha Centec Rosa deste ano trabalha o lema “Se Toca Mana – Um Toque Pode Mudar Sua Vida”, alusiva à conscientização sobre a importância do autoexame, primeiro passo para a mulher buscar um serviço médico de diagnóstico para o câncer de mama.

“Como instituição de ensino, temos obrigação de atuar em campanhas como essa, que visam a saúde e o bem-estar de grande parcela da população. Isso é educar para a vida”, comenta a coordenadora de marketing do Centro de Ensino Técnico (Centec), Driele Cazumba. Ela destaca que a ação faz parte do Programa Centec Social e Saúde, desenvolvido pela Instituição.

Programação

Além de atividades internas, voltadas para alunos, colaboradores e docentes, o Centec Rosa também tem em sua programação ações educativas e inclusivas voltadas ao público externo. “São rodas de conversa com especialistas, ações de conscientização, workshops, distribuição de laço alusivo ao Outubro Rosa, serviços de saúde gratuitos e muita informação”, complementa a coordenadora.

Uma dessas ações acontece dia 8 de outubro, às 17h, no Instagram da escola (@centecam). Trata-se da roda de conversa virtual “Se Toca Mana”, na qual os participantes vão aprofundar o entendimento do lema da campanha: “Um Toque Pode Mudar Sua Vida”

Entre as convidadas estão a médica Sarah Oliveira de Souza, especialista em radioterapia, e a biomédica Gabriele Mesquita dos Santos, especialista em análises clínicas e toxicológicas do Sabin Medicina Diagnóstica. Elas falarão sobre prevenção ao câncer de mama e ovários, além de abordar alguns ‘mitos e verdades’ sobre a mamografia.

Já no dia 14 ocorre o workshop sobre tecnologias aliadas ao tratamento e prevenção do câncer de mama; e no dia 19 workshop sobre ferramentas tecnológicas e a saúde da mulher, voltados para alunos da instituição.

O encerramento da programação será com o ‘Salão Solidário, um toque pela autoestima’, uma atividade presencial voltada à comunidade de modo geral. Estão previstos desde serviços de beleza para as mulheres, como limpeza de pele e massagem relaxante, até serviços de saúde e bem-estar, como testes de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corpórea (ICMC), além de muita informação sobre prevenção ao câncer de mama.

Leia mais:

Trânsito é alterado em rua no bairro Cidade de Deus; veja a mudança

AM fecha mês de setembro com queda de 36% no registro de queimadas