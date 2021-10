Especialista alerta para repetição do fenômeno "La Niña" no Amazonas

Reunião entre Álvaro Campelo, Afonso Lins e Patrícia Guimarães. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Fenômenos metereológicos que podem ser previstos estiveram na pauta de uma reunião ocorrida na tarde de quinta-feira (7), em Manaus, na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT-AM), entre o deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), o Superintendente do órgão, Afonso Lins e a presidente do Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Meteorologia do Amazonas (NRAM/SBMET), Patrícia Guimarães.

De acordo com a assessoria, o encontro teve a finalidade de propor saídas para que o Amazonas possa saber sobre os fenômenos antecipadamente e prevenir a população de possíveis catástrofes. Patrícia afirmou que alguns destes fenômenos se estabelecem com relativa antecedência, em especial na Amazônia.

" É possível se antecipar a alguns fenômenos característicos da nossa região, possibilitando fazer o desvio uma rua, ou tirar pessoas de determinados locais, onde podem acontecer deslizamentos de terras. " Patrícia Guimarães, presidente do Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Meteorologia do Amazonas (NRAM/SBMET)

Além disso, ela assegurou que o La Niña chegará por volta de dezembro ao Amazonas.

" Nós já temos dados de que haverá a incidência novamente do fenômeno este ano. Ele é causado pelo resfriamento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, na região da costa do Peru. No Brasil, o La Niña provoca a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. " Patrícia Guimarães, presidente do Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de Meteorologia do Amazonas (NRAM/SBMET)

Afonso Lins explica que o apoio do Legislativo Estadual é de fundamental importância para reduzir os efeitos dos fenômenos naturais.

" Nós estamos pedindo o apoio ao deputado Álvaro, que seja realizada uma Cessão de Tempo na Assembleia Legislativa, com a finalidade de se demonstrar a importância da inserção dos meteorologistas em cada Calha de Rio. Isto vai facilitar essas previsões e evitar problemas para os municípios do interior. " Afonso Lins, Superintendente do órgão

Para Álvaro Campelo é necessário que os meteorologistas tenham maior participação nos diversos órgãos do estado e dos municípios.

" A previsão do tempo é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico do nosso estado, seja na agricultura, na pecuária, na geração de energia, além de contribuir para a prevenção de acidentes e catástrofes. " Álvaro Campelo, deputado estadual

Prejuízos causados por desastres naturais



Em 2020, o Amazonas teve prejuízos de R$ 329,5 milhões causados por desastres naturais.

O valor consta no estudo “Danos prejuízos causados por outros desastres durante a pandemia em 2020”, da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

A pesquisa mostra o impacto financeiro de fenômenos como inundações, alagamentos, deslizamentos, secas e incêndios florestais registrados durante a pandemia de Covid-19.

O mapeamento mostra ainda os malefícios humanos, materiais e ambientais dos desastres naturais, potencializados pela ação humana.

