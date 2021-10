Rio Preto da Eva terá Feira da Laranja e Piscicultura neste mês

Rio Preto da Eva (AM) - A retomada econômica de Rio Preto da Eva, município a 70 quilômetros de Manaus, após o fechamento do comércio devido à pandemia da Covid-19 será marcada pelas Feiras da Laranja e Piscicultura & 11.ª Marcha para Jesus, entre os dias 29 e 31 de outubro, evento anunciado, nesta semana, pelo prefeito Anderson Sousa (PP). Entre as atrações, então os cantores Nunes Filho, Tom Cleber, Xand Avião, David Quinlan e Isaías Saad.

Durante a ação de agronegócio, ocorrerão feiras de exposições, cursos de capacitação e visita a propriedades produtoras. Cerca de R$ 20 milhões foram investidos no evento, “a terra da laranja” — dois mil hectares de terra são destinados à produção da fruta — buscará novos investidores, agentes financeiros para o retorno no desenvolvimento na agricultura, pecuária e piscicultura.

" Nessa feira iremos ter a oportunidade de o agricultor conhecer as novas tecnologias, através dos cursos que acontecerão. O nosso agricultor terá também a oportunidade de comprar os seus defensivos agrícolas, negociar suas máquinas, os seus implementos, poder colocar à disposição da população toda a sua produção, mostrar o que a sua fazenda, sítio, ou propriedade consegue produzir e já estar produzindo aqui em nosso município " , disse o prefeito Anderson Sousa.

Um dia antes da festa de agronegócio, no dia 28, que se comemora o Dia do Funcionário Público, a prefeitura realizará um evento em homenagem aos servidores do município. Sorteios, brindes e apresentações musicais farão parte da ação, que ocorrerá, a partir das 9h, no balneário municipal. Além de cantores, bandas e Djs locais, o cantor de brega Guto Lima realizará uma apresentação especial para os servidores públicos.

Guto Lima realizará uma apresentação especial para os servidores públicos | Foto: Divulgação

Feira e Marcha para Jesus

No dia 29, a partir das 9h, começará a feira da laranja e feira da piscicultura. Na ocasião, ocorrerá visitas aos produtores e cursos de capacitação com o apoio do Sebrae Amazonas, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Ainda no dia 29, a partir das 16h, no bairro Morada do Sol, terá início a 11.ª edição da Marcha para Jesus em Rio Preto da Eva. Os fiéis percorrerão as ruas do município até o balneário municipal, onde ocorrerá diversas apresentações musicais cristãs. Entre as atrações nacionais, o cantor e pastor de música cristã contemporânea, David Quinlan, se apresentará após a marcha, além do cantor e referência cristã brasileira, Isaías Saad.

Importância regional

" Rio Preto da Eva é o grande responsável por abastecer o mercado de Manaus com a nossa maior produção de laranjas da região norte, o maior produtor de verduras do Estado do Amazonas, o maior produtor de banana, o segundo maior produtor de peixe em cativeiro no Brasil, somos o segundo maior produtor de ovos no Estado, o segundo maior produtor de abacaxi, um dos maiores produtores de farinha-seca. Isso nos dá a credencial de ser um município agrícola, abastecendo o mercado de Manaus " , destaca o prefeito.

O prefeito afirma que o evento movimenta a economia local, contribuirá com a abertura de novos empregos, fortalecimento de empreendimentos que estavam passando por dificuldades financeiras e retorno econômico importante para a cidade.

" Esse evento é importante para nós rio-pretenses porque não é apenas uma festa, é uma feira. Feira significa agronegócio, significa oportunidade de nós trazermos para Rio Preto novos investidores, investimento. Para que a nossa agricultura, pecuária e piscicultura avancem em passos largos como tem sido nesses últimos anos. Para isso, o governo do Estado tem proporcionado todo o apoio devido para fazermos esse grande evento. Tem colocado toda sua estrutura a disposição. Eu quero agradecer ao governador Wilson Lima por todo o apoio, todo suporte dado a esse grande evento " , relata Anderson Sousa.

Cuidados sanitários





Para participar do evento é necessária a apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19. Não será permitido a entrada de pessoas que não estiverem com a carteirinha de imunização ou com a segunda dose atrasada. Conforme a secretaria de saúde municipal, o município não apresenta novos casos de Covid-19 e, nos últimos 30 dias, foram notificados apenas cinco novos casos. Cerca de 72% da população foi vacinada com a primeira dose e 34% com a segunda dose. Não há internações de moradores por conta da Covid.

“Esperamos você vir no Rio Preto da Eva, mas, antes, passe no posto de vacina e se vacine porque é vacina no braço, comida no prato. Vamos nos proteger, proteger o nosso próximo. Iremos cobrar de você para entrar no balneário, para você ter acesso aos nossos restaurantes, bares, cafés regionais, o cartão de vacina. O prefeito Anderson Sousa já foi vacinado duas vezes e eu espero que você, que não foi vacinado, não venha para Rio Preto porque nós não vamos deixar você entrar sem cartão de vacina”, garante o prefeito.

Durante o evento, agentes municipais realizarão a fiscalização sobre o uso dos equipamentos de proteção contra Covid e cobrando a apresentação do cartão de vacinação para participar das ações. No município, cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão funcionando das 7h às 19h, além do hospital municipal que está com atendimento 24h.

