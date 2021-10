Itacoatiarense conquista espaço na fotografia

Itacoatiara (AM) - Entre os critérios para ser um bom fotógrafo é necessário experiência e criatividade. Para desenvolver as principais habilidades é necessário experimentar e tentar ver de outras formas os vários momentos do cotidiano. O profissional precisa reunir técnicas fotográficas (luz, ângulo e profundidade), além, claro, de sensibilidade. No interior do Amazonas, o itacoatiarense Ney Xavier, de 36 anos, desempenha a atividade há 10 anos e já é reconhecido na arte fotográfica no município, distante 270 quilômetros de Manaus.

O jovem fotógrafo é formado em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), MBA em Marketing Digital e estudante de jornalismo na Faculdade Católica Paulista. No Amazonas, Ney já realizou trabalhos nos municípios de Urucurituba, Itapiranga, Rio Preto da Eva, além da capital.



“No interior, a dificuldade é maior devido às oportunidades que são poucas e faltam incentivos por conta da nossa profissão não ser reconhecida legalmente”, destacou.

Ney já realizou trabalhos nos municípios de Urucurituba, Itapiranga, Rio Preto da Eva, além da capital | Foto: Divulgação

Assim como não basta um computador e um programa de texto para ser escritor, não se pode ser considerado um fotógrafo só por ter um Instagram. Mesmo assim, Xavier lembra que as redes sociais, para os profissionais do interior, representam acesso ao reconhecimento sem limitação de barreiras físicas.



“O acesso às redes sociais melhora essa questão de reconhecimento e, cada vez mais, o profissional vem recebendo atenção e tendo seu trabalho divulgado”, relatou.

" Tornei-me fotógrafo por paixão. Me profissionalizei na área há 9 anos, desenvolvi um estilo moderno e diferente. Busco sempre me atualizar em novas técnicas e recursos do mercado. Durante os anos, eu procurei por informações que me levassem adiante nessa atividade. Tornei-me um autodidata, lendo nos livros respostas para minhas indagações " Ney Xavier, fotógrafo.

Reconhecimento

Ney tem 40 mil seguidores nas redes sociais | Foto: Divulgação

“Trabalho com emoção em um formato de fotografia que efetivamente emociona. Dedico-me ao máximo em todos os trabalhos realizados por mim e pela minha equipe. Prezo sempre pela qualidade, eficiência, técnica e boa apresentação dos trabalhos”, garantiu.

Esforço vem surtindo efeito no reconhecimento ao profissional. Em Itacoatiara, o fotógrafo já venceu concursos de fotografia no Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), um dos maiores festivais do Amazonas. Fora do Estado, o fotógrafo já conquistou o 3.º lugar, entre 12 mil fotógrafos, em 2015, na primeira edição do Festival Internacional Brasília Photo Show, concurso que reúne profissionais de mais de 15 países.



A arte fotográfica possui seus desafios. Registrar os momentos importantes demanda atenção e dedicação.

" Cuido dos seus sonhos e expectativas, por isso, cada detalhe tem sua importância, cada evento tem o seu desafio e história a ser contada através de minha lente. No dia do evento a atenção é toda especial, com olhar clínico a minha preocupação é registrar tudo: olhares, emoções, expressões, sorrisos e lágrimas. Minha meta é transformar o trabalho na memória do dia mais emocionante da sua vida " Ney Xavier, fotógrafo itacoatiarense.

O fotógrafo já conquistou o 3.º lugar na primeira edição do Festival Internacional Brasília Photo Show | Foto: Divulgação

Por conta da dedicação e empenho na área, Ney já influencia novos profissionais de Itacoatiara que também buscam reconhecimento fora e dentro do Estado. “Há fotógrafos em Itacoatiara que começaram por influência minha. Eles acompanhavam meu trabalho e resolveram começar, fico muito feliz de ser um exemplo positivo na cidade”, disse.

" Além do estúdio também aproveito as belezas da nossa região, com ensaios temáticos voltados para as lendas Amazônicas. Minha atividade fotográfica é ligada ao fotojornalismo, casamento, aniversário e ensaios fotográficos. Na verdade, meu objetivo é ser um profissional reconhecido nacionalmente e isso já está acontecendo. Hoje, pessoas de outros estados já entram em contato interessados na minha arte " , declara o fotógrafo.

