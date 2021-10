AM entra na fase amarela da covid-19 e libera grandes eventos

MANAUS (AM) - O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19, em reunião na sexta-feira (8), após avaliar os dados relacionados à pandemia, definiu que o Amazonas está na fase amarela em relação às restrições, ou seja, em baixo risco, mas em alerta. O comitê também estabeleceu novos protocolos, que começam a valer a partir de 1º de novembro, para eventos esportivos e grandes eventos.

O cálculo executado pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) leva em consideração a baixa transmissibilidade do vírus, além da variação de óbitos, de novos casos da doença e taxa de positividade para Covid-19.

Conforme a metodologia de cálculo do risco de transmissão da Covid-19, as fases recebem cores de acordo com a gravidade da pandemia representada em pontuação numérica: 0 pontos, risco muito baixo, fase 1 – vigilância; 1 a 10 pontos, risco baixo, fase 2 – amarela; 11 a 20 pontos – risco moderado – fase 3 – laranja; 21 a 30 pontos, risco alto, fase 4 – vermelha; mais de 30 pontos, risco muito alto, fase 5 – roxa.

O governador Wilson Lima destacou que as decisões do comitê são baseadas na avaliação de indicadores epidemiológicos e de assistência à saúde. “Nós avançamos muito no processo de vacinação e precisamos, na medida do possível, garantir, de forma segura, o retorno das atividades sempre observando as medidas de segurança sanitária”, disse.

Hoje, o Amazonas registra 18% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivas para Covid-19. Além disso, há 55 municípios sem nenhum caso da doença. Um total de 48,9% da população vacinável no estado está com o esquema completo de imunização - duas doses ou dose única.

Protocolos para eventos

O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19, em reunião nesta sexta-feira (8), após avaliar os dados relacionados à pandemia, estabeleceu novos protocolos, que começam a valer a partir de 1º de novembro, para eventos esportivos e grandes eventos musicais e culturais com a cobrança de ingresso. As mudanças serão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

A partir de 1° de novembro está liberada a realização de eventos sociais com a ocupação de 50%. Caso necessário e a qualquer momento, o comitê pode voltar atrás da decisão.

A venda de ingressos será apenas pela internet. No momento da compra, o participante/torcedor terá que informar dados pessoais como nome completo, telefone e endereço. Para ter acesso ao local dos shows ou partidas esportivas, será necessário validar o ingresso com leitor digital para confirmar se quem comprou é quem de fato está tendo acesso ao local do evento. Os ingressos são intransferíveis.

Os trabalhadores do show ou da partida esportiva serão testados 48 horas antes da realização do evento. A empresa realizadora entregará fracos com álcool em gel e disponibilizará máscaras cirúrgicas. Só será permitida a comercialização e consumo de alimentos industrializados para evitar o manuseio de alimentos, o que facilita a transmissão do vírus.

Os responsáveis pela realização do evento devem exigir esquema de imunização completo para a população adulta: primeira e segunda dose ou dose única. Os menores de 18 anos de idade deverão estar com o esquema vacinal em dia.

Os organizadores terão que submeter à avaliação do comitê o planejamento nos casos de eventos com público a partir de 5 mil pessoas.

