Governo do Amazonas doa seis toneladas de tambaqui no Jorge Teixeira

O Governo do Amazonas entregou, na manhã deste sábado (9), seis toneladas de tambaqui roelo durante a quinta edição do programa “Peixe no Prato Solidário”, no Campo dos Gaviões Liga Municipal Desportiva do bairro Jorge Teixeira 4, na zona leste da capital. Foram entregues também mil abacaxis, somando três toneladas, e uma tonelada de farinha. O governador Wilson Lima esteve presente na ação e participou da entrega, que contemplou mais de mil comunitários.

De acordo com a presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Michelle Bessa, a ação, coordenada pelas pastas do governo estadual que compõem o sistema Sepror, beneficia diretamente mais de mil comunitários. Além disso, também favorece os piscicultores que puderem vender o pescado para o Estado.

“O Governo do Estado com certeza está pensando naquelas famílias que tiveram grandes impactos por conta da pandemia, as famílias em situação de vulnerabilidade. O governador Wilson Lima sempre foi muito sensível à causa dos mais necessitados, então nós do sistema Sepror estamos adquirindo esse pescado, portanto estão sendo beneficiados também vários piscicultores aqui da região, e esse peixe está chegando até a mesa daquelas famílias que mais precisam nesse momento”, pontuou.

Para Aline Lima, que recebeu o peixe das mãos do governador, a iniciativa do Governo de fazer a entrega do pescado, farinha e abacaxi irá garantir que a população tenha comida na mesa.

“É uma iniciativa bacana, que vai ajudar a nossa comunidade e de alguma maneira vai colocar um alimento na mesa dos cidadãos, aqui no nosso bairro do Jorge Teixeira”, disse a moradora.

Programa

O “Peixe no Prato Solidário” foi idealizado pelo Governo do Amazonas para atender as famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas situações agravadas durante a pandemia. A aquisição do pescado junto aos produtores regionais é realizada pela ADS, com recursos financeiros repassados pela Sepror e oferece à população peixes frescos e de qualidade, como, o tambaqui roelo.

Edições anteriores

Nas quatro primeiras edições, foram distribuídas 10 toneladas de tambaqui curumim, beneficiando aproximadamente 3,7 mil famílias, em Manaus e no Rio Preto da Eva.

