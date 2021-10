Manaus já tem mais de um milhão com esquema vacinal completo

Manaus - O Vacinômetro, da Prefeitura de Manaus, registrou neste sábado, (9), 1 milhão de segundas doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas desde o início da campanha, que ocorreu há cerca de nove meses. Esse número representa 56% da população vacinável na capital com o esquema completo. Somado ao percentual de dose única, o município passa dos 57% da imunização necessária contra os efeitos graves do novo coronavírus. Em Manaus, a estimativa de pessoas aptas a receberem a vacina é de 1.785.793.

O prefeito David Almeida destacou a importância dessa marca, mas acredita que Manaus ainda pode avançar mais. “Nós estamos oferecendo todas as condições necessárias para que a população fique protegida, mas precisamos da colaboração de todos. Temos um número expressivo de pessoas que ainda não voltaram para receber a segunda dose. Meu apelo é que elas procurem os pontos de vacinação. Não é uma questão individual, temos que pensar no coletivo. A proteção tem que ser de todos”, destacou o chefe do Executivo municipal.

Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a vacinação em Manaus, disponibilizou 40 pontos de vacinação em toda a cidade para começar a aplicar a segunda dose dos adolescentes de 12 a 17 anos que receberam a primeira há 56 dias.

Além deles, a Semsa seguiu oferecendo a primeira dose a quem ainda não tenha iniciado o esquema vacinal; segunda dose para quem já esteja nos intervalos indicados pelos laboratórios para os imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer; e dose de reforço para pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores da Saúde que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Para os imunossuprimidos, a dose adicional a quem tenha tomado a segunda dose há 28 dias ou mais.

A secretária da Semsa, Shádia Fraxe, falou, emocionada, sobre esse momento. “Nós estamos acompanhando direto essa campanha, todos os dias, com finais de semana de intensificação, e chegar a marca de 1 milhão de segundas doses aplicadas, saber que aqui em Manaus já temos mais de 1 milhão de pessoas com o seu esquema vacinal completo, incluindo os que tomaram a dose única, é uma sensação indescritível para nós, da coordenação. Isso só nos dá mais força para continuar e vermos nossa população 100% vacinada. É esse o nosso objetivo”, comemorou.

*Com informações da assessoria

