Em Manaus, PAC Compensa recebe melhorias na estrutura

MANAUS (AM)- O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Compensa, que apresenta um dos maiores fluxos de atendimento em Manaus começou a receber o processo de modernização.

O espaço nunca havia passado por melhorias estruturais desde a fundação, é o primeiro que está recebendo os serviços, que também serão executados nas outras unidades, de acordo com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Os trabalhos têm como objetivo qualificar os serviços oferecidos nos locais, proporcionando mais conforto e segurança aos cidadãos.

" O PAC Compensa existe há 21 anos e nunca passou por uma reforma. Será um PAC mais moderno, com tecnologia avançada, para que a gente possa atender da maneira que a população merece " Mirtes Salles, titular da Sejusc

Depois da unidade da Compensa, o cronograma prevê melhorias nos PACs Alvorada e Educandos. Durante o período de execução dos trabalhos, os serviços são deslocados para outras unidades, sem que a população fique desassistida. Entre as novidades na estrutura revitalizada do PAC Compensa, está um auditório que vai atender demandas internas e também direcionadas aos cidadãos.

Antes de entrar em reforma, o PAC Compensa atendia mais de 1.700 pessoas só para cédulas de documento de identidade, entre 1ª via e 2ª via. Além deste serviço, a unidade reunirá os mais procurados pela população.

Ela destacou, ainda, que a obra deve ser entregue no final de outubro, quando a modernização do PAC Compensa entrará em uma nova fase.

PAC Digital

O aplicativo lançado na quinta-feira (7), pelo Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, já entrou em funcionamento para agendamentos de serviços que serão realizados a partir de quarta-feira (13).

O PAC Digital vai otimizar os agendamentos on-line na emissão de 1ª e 2ª vias de Registro Geral (RG) e Registro Civil de Nascimento (RCN). O serviço vai agilizar os atendimentos no estado e atender uma demanda reprimida provocada pela pandemia da Covid-19.

Essa medida faz parte de um plano de ação criado pelo Governo do Amazonas, que inclui também a realização de ações de cidadania, tanto na capital quanto no interior, e a modernização das unidades do PAC na capital.

