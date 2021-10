Jovem morre após grave acidente entre carro e moto no Tarumã

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais uma morte foi registrada no trânsito em Manaus. Desta vez, a vítima foi um motociclista identificado como Antônio Gabriel da Silva Amaral, de 21 anos. Ele morreu na noite de domingo (10), por volta das 21h, após um grave acidente ocorrido na estrada do bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, Antônio pilotava a própria motocicleta quando o condutor de um veículo modelo Chevrolet Corsa, de cor azul, entrou na contramão e colidiu contra a motocicleta dele.

Antônio foi arremessado a metros de distância e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas para constatar o óbito.

Dentro do carro havia cinco pessoas e elas tiveram ferimentos leves. Uma outra motocicleta também foi atingida durante o acidente. O motociclista também teve ferimentos.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico. O motorista do carro que causou o acidente já foi identificado e deve prestar esclarecimentos à polícia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT)

