Incêndio em ônibus coletivo interdita avenida Constantino Nery

Manaus (AM) - Um incêndio em um ônibus coletivo da empresa Global Green interditou, no final da tarde desta segunda-feira (11), os dois sentidos da avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Imagens do momento do incêndio | Foto: Suyanne Lima

As equipes dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e pelo menos três viaturas foram encaminhadas ao local. As chamas se propagaram rapidamente causando grande fumaça podendo ser vista em avenidas próximas.



O perímetro onde ocorreu o incêndio foi isolado por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o trânsito ficou congestionado por conta da interdição da via.

No momento do combate às chamas, chovia na via | Foto: Suyanne Lima

Vários moradores de condomínios da localidade acompanharam a atuação dos bombeiros. No momento do combate às chamas, chovia na via.



A causa do incêndio ainda será definida pela perícia da empresa de ônibus. Maiores informações da ocorrência ainda serão repassadas aos bombeiros. Até o momento não há confirmação de nenhum ferido.

Veja o vídeo!

Leia Mais

Vídeo: casal de idosos e filha são resgatados de incêndio em Manaus