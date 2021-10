Grave acidente deixa feridos na Ponta Negra, em Manaus

Além do motorista, havia uma pessoa no banco do passageiro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um acidente de trânsito envolvendo um carro da montadora BMW e um ônibus coletivo do transporte público acabou deixando pelo menos duas pessoas feridas. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.



Testemunhas informaram que o condutor do veículo estava em alta velocidade quando acabou colidindo contra a traseira do ônibus. Ele teria derrapado com o carro e perdido o controle do veículo.

Além do motorista, havia uma pessoa no banco do passageiro. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas transportaram as vítimas ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, na Zona Oeste de Manaus.

Há informações de que uma das vítimas está em grave estado de saúde com afundamento craniano. Imagens divulgadas em redes sociais apontam que o carro de alto valor aquisitivo teria sido comprado ainda hoje.

A perícia deve apontar as causas do acidente. Moradores da área filmaram o momento após o acidente. Veja:

Momentos após o acidente | Autor: Divulgação

Retirada do veículo | Autor: Divulgação





