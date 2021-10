Motorista que bateu BMW já havia destruído carro Jaguar em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Após o acidente com um carro de luxo modelo BMW na tarde desta segunda (11), surgiram imagens do mesmo motorista em outro acidente ocorrido neste ano. Ambas as batidas ocorreram na mesma região, o bairro de alto padrão Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

No primeiro acidente, o qual a reportagem não conseguiu confirmar a data até o momento, Ivair Carlomagno estava em um carro de luxo da marca Jaguar e bateu de frente com um poste. O veículo ainda acertou uma S10 que estava parada próxima ao local, deixando ambos os veículos destruídos. A reportagem soube do relato por uma pessoa presente nesta batida com o Jaguar.

Carro ficou destruído | Foto: Reprodução

Ivair encostado ao lado do veículo | Foto: Reprodução

Entenda

A tarde desta segunda-feira (11) foi marcada por um grave acidente em Manaus. Um carro de luxo modelo BMW, avaliado em R$ 115 mil, colidiu na traseira de um ônibus, na estrada da Ponta Negra, zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista, identificado como sendo o empresário Ivair Carlomagno. Esta seria pelo menos a segunda vez que o jovem se envolveu em um acidente similar.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo ficou completamente destruído em um quase ‘mergulho’ no para-choque do ônibus. Logo após o acidente, a cena ficou lotada de curiosos. A Polícia Militar também estava presente.

Um homem que não quis ser identificado afirmou que o motorista dirigia em alta velocidade. “Uma loucura, passou por aqui rasgando e acabou no que deu, essa situação. Agora, olha a situação desse carro, mano. Todo destruído”, disse.

Acompanhe vídeos que circulam sobre o acidente:

Carro 'mergulhou' na traseira do ônibus. | Autor: Divulgação

Testemunhas firma que motorista do carro estaria fazendo 'racha' no local.; | Autor: Divulgação

