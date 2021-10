Vídeo: carro fica pendurado em muro do BPE após acidente; veja

A vítima foi encaminhada Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (12), na Avenida Coronel Teixeira, próximo a rotatória de um supermercado de Manaus.

O veículo ficou pendurado no muro do 7° Batalhão de Polícia do Exército (7°BPE). O motorista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Em imagens impressionantes do carro após o acidente, é possível ver que o veículo ficou pendurado no muro.

Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias do ocorrido, se o motorista estava embriagado ou em alta velocidade e perdeu o controle da direção.

A vítima foi encaminhada Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, consciente e com escoriações pelo corpo. Não informações sobre o atual estado de saúde do motorista.

BMW colide em traseira de ônibus

Esse é o segundo acidente que acontece na avenida Coronel Teixeira em menos de 24 horas, que possui imagens impressionantes.

Na tarde desta segunda-feira (11), um outro acidente de trânsito envolveu um carro da BMW e um coletivo de transporte público e deixou pelo menos duas pessoas feridas.

De acordo com testemunhas, o condutor do veículo estava em alta velocidade quando colidiu contra a traseira do ônibus. O carro derrapou e o motorista perdeu o controle do veículo.

Além do motorista, havia uma pessoa no banco do passageiro. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas transportaram as vítimas ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, na Zona Oeste de Manaus.

