Em Parintins, casal é flagrado fazendo sexo em público num bar; VÍDEO

PARINTINS (AM) - Um casal foi flagrado tendo relações sexuais em público na mesa de um bar em Parintins (a 364 quilômetros de Manaus), em frente à praça do Relógio Digital, na orla do município. O registro foi feito por consumidores de um outro bar, que acharam a cena inusitada.



O casal estava em um boteco conhecido da cidade e não se intimidou com a presença de outros clientes no estabelecimento. No vídeo, é possível ver que a mesa ao lado estava ocupada, com clientes bebendo e comendo normalmente, sem perceber o que estava acontecendo.

Frequentadores de um bar de frente, perceberam a relação sexual e gravaram o momento íntimo dos dois em um dos lugares mais movimentados da ilha encantada.

Não há maiores informações se o casal parou a relação por vontade própria ou se alguém reclamou da cena e eles foram obrigados a conter os ânimos.

Vale frisar que a prática de sexo em público é crime e que se enquadra no Artigo 233, referindo-se à pratica de ato obsceno. A pena prevista para este tipo de crime varia de três meses a um ano de prisão ou multa.

