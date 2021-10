VÍDEO:Gari resgata estudante de medicina de BMW que colidiu com ônibus

O jovem, que é estudante de medicina, foi resgatado por populares | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um vídeo registrado por moradores de um prédio localizado na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, mostra o momento que o estudante de medicina, Ivair Carlomagno, é resgatado por populares de dentro de seu carro de luxo da montadora BMW, que colidiu contra um ônibus de transporte coletivo , em Manaus, na tarde da última segunda-feira (11).

Nas imagens, é possível ver o desespero dos populares que estavam na praia da Ponta Negra, no momento do acidente. Assim que acontece a colisão, um banhista corre para retirar Ivair de dentro do carro de luxo, pois corria o risco de explodir.

Logo em seguida, um gari, que estava trabalhando na região no momento, corre para ajudar, e os dois carregam a vítima para longe do carro, que apresentava excesso de fumaça em decorrência da batida.

Apesar da iminência, felizmente, não acontece a explosão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e iniciou o atendimento inicial a vítima, o encaminhando para uma unidade de saúde da capital.

Veja os vídeos do momento:

Estado de saúde grave

O condutor Ivair Carlomagno está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital, em estado grave . De acordo com uma enfermeira do local, que não quis se identificar, o jovem está bem mal na UTI e corre risco de vida.

O pai do jovem também está internado no mesmo hospital, após saber que o filho havia sofrido o acidente e que foi encaminhado para a unidade de saúde.

" Ele está bem mal e o pai dele, quando soube da gravidade do acidente, passou mal e teve que ser internado também " funcionária do hospital, informou

Ela ainda contou que os familiares estão preocupados com a situação do pai e do filho.

Relembre o acidente

Na tarde da última segunda-feira (11), o acidente de trânsito envolvendo um carro da BMW e um coletivo de transporte público, deixou pelo menos duas pessoas feridas.

De acordo com testemunhas, o condutor do veículo, Ivair, estava em alta velocidade quando colidiu contra a traseira do ônibus. O carro derrapou e o motorista perdeu o controle do carro de luxo.

Não é a primeira vez que Ivair se envolve em acidentes graves envolvendo carros de luxo em Manaus. Em outra ocasião, Ivair Carlomagno estava em um carro de luxo da marca Jaguar e bateu de frente com um poste.

O veículo ainda acertou uma S10 que estava parada próxima ao local, deixando ambos os veículos destruídos. A reportagem do EM TEMPO soube do relato por uma pessoa presente nesta batida com o Jaguar.



