Rios amazônicos não podem evitar crise hídrica, dizem especialistas

MANAUS (AM) - Atualmente, o Brasil enfrenta a sua pior crise hídrica da história, com escassez de chuva e reservatórios em níveis baixos, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Diante desse cenário crítico, será que é possível enxergar a bacia amazônica como a solução para esse problema em todo o país?

Em 2015, quando o Sul e Sudeste do Brasil também enfrentavam crises com o desabastecimento de água, o então governador José Melo chegou a propor que as águas do Rio Amazonas chegassem aos reservatórios de todo o país, por meio de mega obras de transposição.

Na época, a Superintendência Regional do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) informou que era possível levar água do Rio Amazonas - um dos maiores do mundo - para São Paulo e outros estados que sofrem com a falta de chuva no Brasil.

" A Bacia Amazônica concentra mais de 90% da água doce do Brasil, sendo que nesta região, a população não representa 10% da população total brasileira. Enquanto as regiões Sudeste e Nordeste concentram quase 80% da população e tem uma disponibilidade hídrica de menos de 15%, ou seja, há um desequilíbrio entre a oferta de água e a demanda. Temos que olhar esse aspecto com muita seriedade, porque energia tem solução, mas não tem solução para fabricar água. É preciso deslocar água para onde falta " , informou o órgão há seis anos.

Entretanto, apesar da sugestão do ex-governador, a proposta sequer foi considerada pelo Palácio do Planalto, àquela altura comandado por Dilma Rousseff, e tampouco pelos seus sucessores.

Segundo o pesquisador Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas, as crises hídricas não são suficientes para se pensar em soluções drásticas. "O Sudeste tem água suficiente de modo geral, mas é preciso uma administração mais moderna desse recurso valioso, uma gestão mais eficiente, cuidar da qualidade da água e também a recomposição da vegetação das bacias de captação de água", avaliou.

O pesquisador explicou que sequer existe um modelo de infraestrutura sustentável para o desenvolvimento da região amazônica. "Até os próprios reservatórios de hidrelétricas localizados na Amazônia perturbam significativamente o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos"

Carlos Nobre também detalhou a importância dos rios e florestas da Amazônia para o clima de todo o país. "A floresta é muito eficiente em reciclar a água e a evapotranspiração - evaporação da água mais a transpiração das folhas das plantas - corresponde a 50% da chuva que cai sobre a bacia Amazônica. Esta reciclagem da água pela floresta é um fator criticamente importante para os ventos paralelos transportarem vapor d'água para o Sul, sendo fundamental fonte para a formação de chuvas nas bacias do rio Paraná-La Plata, incluindo a região do Pantanal e principalmente o Sul e Sudeste do país", explicou.

Para o pesquisador, uma intervenção tão grande pode agravar a falta de chuvas em todas as regiões do país. "Se causarmos ainda mais desequilíbrios na bacia Amazônica, haverá forte diminuição das chuvas na própria bacia, aumento considerável da temperatura na bacia e no Cerrado e diminuição do fluxo de umidade transportado pelos 'rios voadores' para o sul", finalizou.

Investimento exorbitante

Para a socioambientalista Muriel Saragoussio, a proposta geraria gastos astronômicos, causaria impactos incalculáveis e não resolveria os problemas ambientais.

"Primeiro, o custo desse tipo de projeto é absolutamente gigantesco, demoraria muitos anos para poder se tornar realidade. E o mais importante é que esse todo esse dinheiro estaria mais bem empregado se a gente se empenhasse em evitar o desmatamento da Amazônia, porque isso permitiria, de forma natural, ter chuvas no Sul e Sudeste do Brasil", afirmou.

"Há também os perigos em tirar organismos vivos de um ecossistema amazônico para inserir em outro ecossistema completamente diferente, então não temos ideia do nível de consequência que nós poderemos ter. Além disso, como a tendência é que tenhamos um clima cada vez mais surreal em todo o planeta por conta da mudança climática, a gente estaria apenas enxugando gelo, pois não resolvem nenhum problema", ponderou Saragoussio.

Reservatórios em situação crítica

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os reservatórios das regiões Centro-Oeste e Sudeste, atuam com apenas 23,01% de sua capacidade.

Com a diminuição das chuvas, inclusive no período em que deveriam ter ocorrido com mais prevalência, as termelétricas a carvão são acionadas para auxiliar o sistema, já que as hidrelétricas não conseguem sustentar o consumo, causando o encarecimento da conta de energia e provocando rodízios no abastecimento de água, na tentativa de diminuir o uso e evitar apagões e a suspensão do fornecimento de água por longos períodos.

